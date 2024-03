Súlyos balesetet szenvedett Pintér Tibor

Óriási volt a riadalom, amikor kiderült, hogy egy újabb magyar színházi baleset rázta meg a szakmát, ezúttal a Nemzeti Lovas Színház igazgatója, Pintér Tibor zuhant a mélybe előadás közben.

Pintér Tibor mankóval is folytatja a munkát – Fotó: Markovics Gábor

A színész a Mokka stábjának mesélt először az 5 héttel ezelőtt történt esetről, melynek során elég komolyan megsérült, a gálaműsorukon az első előadás közben elengedett alatta egy fémszerkezet, így leesett és eltörte a bokáját.

Nem számítottam erre és kifordult a bokám, úgyhogy végül el is tört, nagy szerencse, hogy nem kellett operálni. De ami nagyon fontos, hogy utána nem mentem egyből kórházba, hanem végigjátszottam az előadást. Nem nagyon éreztem az adrenalintól, hogy mekkora a baj, de azt tudtam, hogy valami gáz biztosan van. Végigjátszottam, és utána mentünk el a baleseti sebészetre

– mesélte Pintér. Az is kiderült, hogy a gipsz még néhány hétig rajta lesz, Tenya azonban mankókkal is folytatja a munkát, hiszen amikor nem színpadon áll, akkor igazgat és rendez is.

A hétköznapi nehézségekben hatalmas segítség számára párja, Jennifer, akivel hat éve alkotnak már egy párt. A fiatal lány korábban Tibor növendéke volt, de a színházban olyan erős kötelék alakult ki köztük, ami idővel szerelemmé vált – írja a Tények.