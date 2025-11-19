„Pocsékul vagyok!” - Pásztor Erzsi ismét elesett

Egy olyan embernek, akiben a fiatalos lendület szinte kimeríthetetlen, különösen nehéz belátni, hogy a teste már nem bírja ugyanazt a terhelést, ezt ma már Pásztor Erzsi is tapasztalja. „Janka néni” bár felépült a szeptemberi, súlyos sérüléssel járó balesetéből, a Mokka keddi adásában elmondta: az orvosi és családi intelmek ellenére sem vett vissza a tempóból - írja a Bors.

Pásztor Erzsi a Mokkában (Fotó: TV2)

Pásztor Erzsi: „Nem sietek, nem hebehurgyaságból történik a dolog”

„Pocsékul vagyok! Na hagyjuk is… Megint elestem. A lányom mindig könyörög: „Mami, ne szaladj! Hova rohansz?”

Nem tudom megmagyarázni, mert nem értik, hogy nekem egy életen át volt egy olyan tempóm, amiből most, hogy a kilencvenedikben vagyok, sem tudok lejjebb adni. Ez volt az életem és ez nálam a természetes. Nem sietek, nem hebehurgyaságból történik a dolog. Hanem így éltem le egy egész életet

- fogalmazott a TV2 reggeli műsorában Pásztor Erzsi, aki ezúttal szerencsére komolyabb sérülés nélkül úszta meg az esetet, így színházi munkáit sem kell félretennie.

Még játszom… Tegnap este is felléptem. Ott semmi ilyen dolog nem történik. Sajnos nem tudom visszafogni magam. Azt hiszem, hogy képes vagyok rá, de közben nem megy. Tegnap előtt szedték le a kötést a lábamról

– mesélte a legendás színésznő.

„Tegnap is elsírtam magam”

Pásztor Erzsi azonban rosszul viseli, hogy a történtek miatt módosítani kellett egy ikonikus jeleneten abban a vígjátékban, amelynek a szereplője.

Játszom egy vígjátékot, amiben eddig átléptem egy kanapét és a szemem sem rebbent. Hát ezt már nem tudom megcsinálni. Reklamálják is azok, akik már kétszer, háromszor is eljöttek megnézni az előadást a Turay Ida Színházba. Persze, amikor a színpadra lépek, minden fájdalom elmúlik és én az az asszony vagyok, aki feljön vidékről, hogy meglátogassa a lányát. Nehéz ezt megmagyarázni, de engem feltölt. Tegnap is elsírtam magam, mert az előadás végén a nézők nem is akarják abbahagyni a tapsot

– mondta Pásztor Erzsi.