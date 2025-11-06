RETRO RÁDIÓ

Kivonultak a Miss Universe versenyzői, botrányos dolog történt

A szépségverseny versenyzői nem tűrték el a tiszteletlenséget.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.06. 18:30
szépségverseny Miss Universe szépségkirálynő

Feszült pillanatok következtek be az idei Miss Universe szépségversenyen. Az esemény célja a leggyönyörűbb nő kiválasztása volt, ez azonban meghiúsult, amikor egy tiszteletlen férfi elrontotta az egész versenyt és közben leégette saját magát is.

Kivonultak a teremből a Miss Universe versenyzői
A Miss Universe versenyzői nem türték a tiszteletlenséget a szépségkirálynővel szemben     Fotó: Freepik - illusztráció

Kivonultak a teremből a Miss Universe versenyzői

A gyönyörű szépségkirálynők Thaiföldön versenyeztek a cím elnyeréséért és egy tájékoztató gyűlésen vettek részt, amikor megtörtént a botrány. A verseny egyik szervezője, Nawat Itsaragrisil mindenki előtt felállította Mexikó versenyzőjét és leszidta őt, amiért nem posztolt elég promóciót a versenyről.

A mexikói szépségkirálynő nem hagyta szó nélkül a támadást, ekkor a férfi azzal fenyegetőzött, hogy kizárja a versenyből azokkal együtt, akik támogatják. A férfi a biztonsági szolgálattal akarta megfélemlíteni a szépségkirálynőket, akik nem engedtek az ijesztgetésnek.

A mexikói szépség, Fatima Bosch elhagyta a termet, és egy tucat versenyző szolidaritást vállalva követte a példáját, ők sem voltak hajlandók tovább hallgatni a férfit.

Miss Mexikó elárulta, a férfi tiszteletlen volt vele szemben, felemelte rá a hangját, többször csendre intette és hülyének is nevezte a szépségkirálynőt. Nawat Itsaragrisil azt nyilatkozta, hogy félreértették a mondanivalóját és a botrány után bocsánatot kért a nőtől.

A Miss Universe szervezői leváltották a tiszteletlen férfit és mindent megtesznek annak érdekében, hogy felelősségre vonják a dühkitöréséért. Raúl Rocha, a MUO elnöke nyilatkozatában azt mondta, hogy a thai tisztviselő megalázta, sértegette és tiszteletlenül bánt a szépségkirálynővel. Ezen felül súlyos visszaélést követett el azzal, hogy a biztonsági őröket hívott a helyszínre egy védtelen nő megfélemlítésére.

Miss Mexikó interjúban üzent hazájának a botrány után.

Csak azt szeretném, ha a hazám tudná, hogy nem félek hallatni a hangomat. Most erősebb, mint valaha. Célom van. Vannak dolgok, amiket el akarok mondani

A videó elterjedése után sokakat felháborította a versenyzők ellen tanúsított viselkedés. A verseny győztesét november 21-én hirdetik ki - írja a BBC.

@channelnewsasia

The director of Miss Universe Thailand, Nawat Itsaragrisil, has been restricted from taking part in events related to this year’s Miss Universe competition after he was seen reprimanding contestants during a livestream on Tuesday (Nov 4). He publicly called Miss Universe Mexico, Fatima Bosch, a “dumbhead” for allegedly following her country director’s advice not to post materials promoting the host country, Thailand. Following the exchange, Ms Bosch walked out of the room, prompting other contestants to leave the sashing ceremony as well.

♬ original sound - CNA

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu