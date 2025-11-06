Kivonultak a Miss Universe versenyzői, botrányos dolog történt
A szépségverseny versenyzői nem tűrték el a tiszteletlenséget.
Feszült pillanatok következtek be az idei Miss Universe szépségversenyen. Az esemény célja a leggyönyörűbb nő kiválasztása volt, ez azonban meghiúsult, amikor egy tiszteletlen férfi elrontotta az egész versenyt és közben leégette saját magát is.
Kivonultak a teremből a Miss Universe versenyzői
A gyönyörű szépségkirálynők Thaiföldön versenyeztek a cím elnyeréséért és egy tájékoztató gyűlésen vettek részt, amikor megtörtént a botrány. A verseny egyik szervezője, Nawat Itsaragrisil mindenki előtt felállította Mexikó versenyzőjét és leszidta őt, amiért nem posztolt elég promóciót a versenyről.
A mexikói szépségkirálynő nem hagyta szó nélkül a támadást, ekkor a férfi azzal fenyegetőzött, hogy kizárja a versenyből azokkal együtt, akik támogatják. A férfi a biztonsági szolgálattal akarta megfélemlíteni a szépségkirálynőket, akik nem engedtek az ijesztgetésnek.
A mexikói szépség, Fatima Bosch elhagyta a termet, és egy tucat versenyző szolidaritást vállalva követte a példáját, ők sem voltak hajlandók tovább hallgatni a férfit.
Miss Mexikó elárulta, a férfi tiszteletlen volt vele szemben, felemelte rá a hangját, többször csendre intette és hülyének is nevezte a szépségkirálynőt. Nawat Itsaragrisil azt nyilatkozta, hogy félreértették a mondanivalóját és a botrány után bocsánatot kért a nőtől.
A Miss Universe szervezői leváltották a tiszteletlen férfit és mindent megtesznek annak érdekében, hogy felelősségre vonják a dühkitöréséért. Raúl Rocha, a MUO elnöke nyilatkozatában azt mondta, hogy a thai tisztviselő megalázta, sértegette és tiszteletlenül bánt a szépségkirálynővel. Ezen felül súlyos visszaélést követett el azzal, hogy a biztonsági őröket hívott a helyszínre egy védtelen nő megfélemlítésére.
Miss Mexikó interjúban üzent hazájának a botrány után.
Csak azt szeretném, ha a hazám tudná, hogy nem félek hallatni a hangomat. Most erősebb, mint valaha. Célom van. Vannak dolgok, amiket el akarok mondani
A videó elterjedése után sokakat felháborította a versenyzők ellen tanúsított viselkedés. A verseny győztesét november 21-én hirdetik ki - írja a BBC.
