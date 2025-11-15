RETRO RÁDIÓ

Durva, ha ez igaz: Kamilla királyné a kezdetektől fogva átlátott Meghan Markle játszmáin?

Kemény szavakkal illették a sussexi hercegné viselkedését és problémás családi hátterét.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.15. 10:30
Egy újabb bennfentes információ szerint Meghan Markle játszmáin már Kamilla királyné is átlátott, amikor Meghan és Harry 2018-as látogatása alkalmával a Castle of Mey-ben jártak. A brit sajtó akkoriban békés, családias hangulatú kiruccanásról írt, de valójában a háttérben feszült volt a légkör.

alt=Meghan Markle játszmáin valóban átlátott Kamilla királyné?
Meghan Markle játszmáin valóban átlátott Kamilla királyné? / Fotó: Getty Images / hot! magazin

Meghan Markle játszmái a népszerűsége rovására ment!

Károly király számára Meghan Markle magánéleti problémái és annak kezelése zavarta a legjobban, beleértve Thomas Markle támadássorozata a királyi család és lánya ellen, illetve Meghan egyértelműen elutasította a kibékülést az édesapjával. Egy bennfentes információ szerint Károly király nem értette Meghan motivációit, és úgy érezte az amerikai színésznő csak kifogásokra és túlzásokra támaszkodik. A későbbi II. Erzsébet királynő is részt vett egy konferenciahíváson, amelyben megpróbálta Meghan-t rávenni, hogy látogassa meg apját, de ő ezt elutasította.

Kamilla állítólag kezdettől fogva gyanakodott Meghanre, mivel úgy gondolta, hogy színpadias a viselkedése, és nem az a típus, aki háttérbe vonulna a királyi család egységéért. A skót tartózkodás alatt meggyőződése lett, hogy Meghan nem lesz csendes csapatjátékos.

Harry a Spare című könyvében ezzel szemben idilli képet festett, ám Károly ekkorra már türelmetlen volt Meghan magatartásával - írja a Daily Mail.

A Castle of Mey-i látogatás után kevesebb mint két évvel Harry és Meghan kiléptek a királyi családból, majd Kaliforniába költöztek.

 

