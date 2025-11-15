Tényleg neki kellett távoznia? Ez a versenyző a Megasztár negyedik élő show-jának kiesője

A nézőknek igazán nem lehetett oka a panaszra: ezúttal is csak úgy pörögtek az események a Megasztárban. A napokban sokakat izgatott a kérdés, vajon visszatér-e az egyik versenyző, Ádám Attila, akit az édesapja ki akart venni a tehetségkutatóból, és bár Herceg Erika ragaszkodott hozzá, ezután is megosztotta a zsűrit. Színpadra lépett továbbá az előző évad felfedezettje, Tóth Abigél, sőt, az egyik zsűritag, Marics Peti is. A versenyzők ráadásul ezúttal csoportos produkciók keretében is bizonyíthattak. Egy tehetségnek azonban végül távoznia kellett.

Teljes döbbenet: ez a versenyző távozott a Megasztár negyedik élő show-jából

A negyedik élő show biztos továbbjutói voltak Lengyel Johanna és Szabó Kamilla Lilla, mialatt Bíró Csongor, P.Y.F.U, Kökény Lali, Kedl Olívia és Ádám Attila veszélyzónába került.

A közönség szavazását követően továbbjutott a jövő heti elődöntőbe Bíró Attila, P.Y.F.U, Ádám Attila, valamint Kedl Olívia.

Így végül Kökény Lalinak kellett távoznia: Curtis csapatának utolsó tagja is kiesett.