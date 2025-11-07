Judi Dench fájdalmas vallomást tett: immáron teljesen megvakult

Mint arról korábban már beszámoltunk, Judi Dench hosszú ideje küzd időskori makula-degenerációval, ami az éles látás helyén az ideghártya sejtjeinek pusztulását jelenti. Ennek kapcsán pedig régebben már elárulta, hogy olvasni sem tud. Most pedig a 90 éves színészlegenda azt is bevallotta, immáron teljesen elvesztette látását.

Judi Dench bevallotta, most már nem lát semmit. Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ

Judi Dench 2012 óta küzd betegségével

A színházban sem látok már semmit. Nem bírom tovább. Reménytelen

- árulta Dench hozzátéve, ennek következtében már nem is tudja egyedül elhagyni az otthonát, mivel állapota annyit súlyosbodott, és mostanra teljesen megvakult.

Valaki mindig van velem, amikor elhagyom a házat. Szükségem van valakire, mert nem látok. Nekimegyek mindennek, félek, hogy elesek. Mindig ideges vagyok, mielőtt elmegyek valahova. Fogalmam sincs, miért. Pedig már nem kell színlelnem, már nem teszek úgy, mint aki lát

- idézi a színésznő szavait a Life.hu