RETRO RÁDIÓ

Jóbarátok akkor és most – Ennyit változtak a főszereplők a sorozat indulása óta!

David Schwimmer november 2-án ünnepli 59. születésnapját! Ebből az alkalomból a Metropol különleges galériában mutatja be, mennyit változtak a Jóbarátok főszereplői a sorozat indulása óta.

Megosztás
Szerző: Nicole
Létrehozva: 2025.11.01. 14:00
Jóbarátok galéria David Schwimmer

David Schwimmer november 2-án ünnepli 59. születésnapját, ami különösen meglepő, hiszen jövőre már a 60-at ütné – miközben a mai napig szinte minden nap több csatornán is fut a Jóbarátok, amelyben még mindig a húszas éveik végén, illetve a harmincas éveik elején jártak a szereplők. A sorozat 1994 és 2004 között tíz évadon át kísérte végig a hat fiatal barát életét, és azóta is rengeteg rajongó élvezi a humorát, a karakterek szerethetőségét és a tipikus New York-i helyzetkomikumokat.

Jóbarátok
A Jóbarátok a kilencvenes évek egyik legsikeresebb sorozata volt (Fotó: WARNER BROS. TELEVISION / Album / Northfoto)

Ennyit változtak a Jóbarátok szereplői

A hat főszereplő – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry és David Schwimmerrengeteget változott a tíz év alatt, amíg a sorozat futott. A 2021-es Reunion epizódban a rajongók újra találkozhattak a hat színésszel, nosztalgiázhattak, és betekintést nyerhettek a kulisszák mögé, ami minden korábbi epizód iránti szeretetet újra fellobbantotta.

Két évvel később, tehát 2023-ban azonban Matthew Perry halálának híre járta be a világot, ami a sorozat minden rajongóját, valamint a többi szereplőt is mélyen megrázta. Jennifer, Courteney, Lisa, Matt és David egyaránt érzékenyen emlékeztek meg róla, megosztva rajongóikkal a közös élmények, a barátság és Perry humorának jelentőségét az életükben.

A Metropol most egy különleges galériában mutatja be, mennyit változott a hat főszereplő a sorozat kezdete óta.

Ennyit változtak a Jóbarátok szereplői

fotótegnap, 15:40

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu