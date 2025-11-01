Jóbarátok akkor és most – Ennyit változtak a főszereplők a sorozat indulása óta!

David Schwimmer november 2-án ünnepli 59. születésnapját, ami különösen meglepő, hiszen jövőre már a 60-at ütné – miközben a mai napig szinte minden nap több csatornán is fut a Jóbarátok, amelyben még mindig a húszas éveik végén, illetve a harmincas éveik elején jártak a szereplők. A sorozat 1994 és 2004 között tíz évadon át kísérte végig a hat fiatal barát életét, és azóta is rengeteg rajongó élvezi a humorát, a karakterek szerethetőségét és a tipikus New York-i helyzetkomikumokat.

A Jóbarátok a kilencvenes évek egyik legsikeresebb sorozata volt (Fotó: WARNER BROS. TELEVISION / Album / Northfoto)

Ennyit változtak a Jóbarátok szereplői

A hat főszereplő – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry és David Schwimmer – rengeteget változott a tíz év alatt, amíg a sorozat futott. A 2021-es Reunion epizódban a rajongók újra találkozhattak a hat színésszel, nosztalgiázhattak, és betekintést nyerhettek a kulisszák mögé, ami minden korábbi epizód iránti szeretetet újra fellobbantotta.

Két évvel később, tehát 2023-ban azonban Matthew Perry halálának híre járta be a világot, ami a sorozat minden rajongóját, valamint a többi szereplőt is mélyen megrázta. Jennifer, Courteney, Lisa, Matt és David egyaránt érzékenyen emlékeztek meg róla, megosztva rajongóikkal a közös élmények, a barátság és Perry humorának jelentőségét az életükben.

A Metropol most egy különleges galériában mutatja be, mennyit változott a hat főszereplő a sorozat kezdete óta.