Nem hagyták annyiban a dolgot Henry Kettnerék, mindent megtettek érte

Henry Kettner és párja, Rebeka elszántan és reménnyel telve indultak fel Dobogó-kőre, hogy havat lássanak. A képek alapján ez sikerült is. A népszerű influenszer szerint ideje lenne egy igazi, fehér karácsonynak...

Henry Kettnerék bevállalták Fotó: Mediaworks archív

Durva, hogy régen még hisztiztem, ha havat kellett lapátolni, most pedig rohanunk, ha valahol az országban leesik egy kis hó

– kezdte Henry az Instagram-bejegyzésben.

Henry Kettner minden vágya egy fehér karácsony

Bár tudtuk hogy kaotikus lesz a helyzet, mi is elmentünk ma Dobogó-kőre, hogy lássunk egy kis havat

– írta bejegyzésében, hiszen rengetegen jelezték a közösségi médiában, hogy az utak járhatatlansága miatt szinte lehetetlen feljutni a hóval borított hegyre.

Később azonban kiderült, a dugó okozza a kihívást az odalátogatók részére.

Majd hozzátette, hogy ideje lenne egy igazi, fehér karácsonynak. Régen volt már ebben részünk, talán ezért is őrült meg mindenki, amikor most több helyen is az országban, leesett a hó. Többen érdeklődtek az influenszertől, nekik hogy sikerült feljutniuk, mivel voltak, akiket nem engedtek fel a túlzsúfoltság miatt.

Délután mentünk, pont sötétedés előtt, szóval már inkább jöttek lefelé, de brutálisan sok autó volt!

– írta válaszul Henry.

Párja, Rebeka vicces kommentben "kérte számon" a népszerű influenszert, hogy ugyan tényleg lapátolná-e a havat, ha a kertjébe lenne ennyi mennyiség:

És ha annyi hó esett volna a kertben, mint anno 1998-ban a tinédzser éveinkben most lapátolnád a havat???

– szólt a komment, amire Henry viccesen reagált: