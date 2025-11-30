Házasság első látásra – sztároktól volt fűtött a hét – Ádám Attila nyelvleckéje is tarolt!
Az ország kedvenc sztárjai ismét felkavarták az állóvizet: szakítások, kommentháborúk, botrányos kifakadások és meglepő karrierváltások uralták a hét legolvasottabb sztorijait. A Házasság első látásra rajongói csak kapkodták a fejüket a héten.
A hét legolvasottabb cikkei között ezúttal is a Házasság első látásra körüli drámák vitték a prímet: szakítás, sértő kommentvihar és egy váratlan karrierfordulat is felrobbantotta a netet. Emellett két zenei tehetségkutató botránya, és családi hátteret érintő támadások is izzították az olvasók kedélyeit. A Metropol olvasói minden eddiginél éhesebbek voltak a valóságshow-szaftokra — és volt is mit olvasni!
Házasság első látásra – Zavira és Laci
A Házasság első látásra 2025-ös évad egyik legfurcsább párosa, Zavira és Brem Laci, a finálé előtt bevallotta: a szerelem nem, csak a barátság köszöntött be. Laci bevallotta, hogy már az oltárnál sem hitt abban, hogy közöttük valaha is parázs alakulna ki — a kémia igazán nem volt meg. Zavira elsőre megdöbbentette, hogy a bókok ellenére Laci mégis nemet mondott; majd később higgadtan kezelte és a barátság megmarad kettejük között. Így hát ők a „házasságot lezárták”, de nem ért véget a kapcsolat — maradt a béke és a jó viszony.
Miló Vikinek nem sikerült megszerettetnie magát
Miló Viki szereplése a Házasság első látásrá-ban igencsak megosztotta a közönséget — s lássuk be, azóta sem igazán sikerült megszerettetnie magát a nézőkkel. Egy közös fotót posztolt Danival, ami igazi lavinát indított el a héten: gyűlölködő kommentek özöne zúdult rá, sokan gyanakodni kezdtek a köztük lévő viszonyra. Annyira elmérgesedett a helyzet, hogy Viki inkább letiltotta a kommentelést az aktuális bejegyzésénél — ezzel próbálta távol tartani magát a felháborodástól. Emellett felidézte, hogy a műsor alatt 30 éve eltemetett traumái is felszínre törtek, de a közösség többsége szerint ez sem magyarázat az általános viselkedésére — a múlt árnyai sem mentették fel a kommentelők szemében.
Ádám Attila vs. Herceg Erika – újabb botrány
A tehetségkutató sztárja, Ádám Attila és mestere, Herceg Erika mindig is sok figyelmet kapott, de ezúttal vacsora közben robbant a bomba: Erika orosz leckét nyomott Attilának, amire a döntős durván reagált. Az éles pillanat mikor Attila kifakadt azonnal szárnyra kapott a neten:
Örülünk neki, hogy a magyart egy hét alatt normálisan meg tudjuk tanulni, nemhogy még az oroszat
– mely mély tapasztalásra csak úgy ömlöttek a kommentek. Ennek ellenére a zsűri és a rajongók imádják a természetességét, így Attila továbbra is a legnagyobb esélyesek között toporogott tegnap estig a fináléban.
Kökény Attila – újra célkeresztben a származása miatt
Az énekes sosem titkolta, hogy roma gyökerekkel rendelkezik — mégis most ismét rosszindulatú támadások érték emiatt. Most, hogy fia, Kökény Lali feltűnt a Megasztár tehetségkutatóban, Kökény Attila neve is reflektorfénybe került. Bár rengeteg támadás érkezett, Attila nyíltan elmondta: soha nem tagadta a származását, sőt, büszke rá — a vádakra csak nevetve reagál.
Kovács Renáta nagy bejelentése: új út, új célok
A korábbi reality-feleség, Reni, miután a szerelmi próbálkozásai nem hozták meg a várt boldogságot, most új színt vitt az életébe: elvállalta, hogy műsorvezető lesz egy szépségversenyen. A lány, aki a Házasság első látásra második évadában robbant be, most végre gyerekkori álma felé lép:
Ez volt a gyerekkori álmom. Gyerekként, amikor láttam Ördög Nórát a tévében, akkor azt mondtam anyukámnak, hogy én egyszer ott fogok állni!
— mesélte. A döntés mögött nemcsak az új kihívás, hanem az az erős vágy áll, hogy végre saját lábán álljon — távol a kommentháborútól, a gyűlölködéstől és a valóságshow-drámától.
