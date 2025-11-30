Házasság első látásra – sztároktól volt fűtött a hét – Ádám Attila nyelvleckéje is tarolt!

A hét legolvasottabb cikkei között ezúttal is a Házasság első látásra körüli drámák vitték a prímet: szakítás, sértő kommentvihar és egy váratlan karrierfordulat is felrobbantotta a netet. Emellett két zenei tehetségkutató botránya, és családi hátteret érintő támadások is izzították az olvasók kedélyeit. A Metropol olvasói minden eddiginél éhesebbek voltak a valóságshow-szaftokra — és volt is mit olvasni!

A Házasság első látásra párosa meglepő fordulattal borzolta a nézők kedélyeit (Fotó: TV2)

Házasság első látásra – Zavira és Laci

A Házasság első látásra 2025-ös évad egyik legfurcsább párosa, Zavira és Brem Laci, a finálé előtt bevallotta: a szerelem nem, csak a barátság köszöntött be. Laci bevallotta, hogy már az oltárnál sem hitt abban, hogy közöttük valaha is parázs alakulna ki — a kémia igazán nem volt meg. Zavira elsőre megdöbbentette, hogy a bókok ellenére Laci mégis nemet mondott; majd később higgadtan kezelte és a barátság megmarad kettejük között. Így hát ők a „házasságot lezárták”, de nem ért véget a kapcsolat — maradt a béke és a jó viszony.

Miló Viki próbált elmenekülni a kommentek elől (Fotó: TV2)

Miló Vikinek nem sikerült megszerettetnie magát

Miló Viki szereplése a Házasság első látásrá-ban igencsak megosztotta a közönséget — s lássuk be, azóta sem igazán sikerült megszerettetnie magát a nézőkkel. Egy közös fotót posztolt Danival, ami igazi lavinát indított el a héten: gyűlölködő kommentek özöne zúdult rá, sokan gyanakodni kezdtek a köztük lévő viszonyra. Annyira elmérgesedett a helyzet, hogy Viki inkább letiltotta a kommentelést az aktuális bejegyzésénél — ezzel próbálta távol tartani magát a felháborodástól. Emellett felidézte, hogy a műsor alatt 30 éve eltemetett traumái is felszínre törtek, de a közösség többsége szerint ez sem magyarázat az általános viselkedésére — a múlt árnyai sem mentették fel a kommentelők szemében.

Herceg Erika nem bizonyult sikeres nyelvtanárnak... (Fotó: Mediaworks archív)

Ádám Attila vs. Herceg Erika – újabb botrány

A tehetségkutató sztárja, Ádám Attila és mestere, Herceg Erika mindig is sok figyelmet kapott, de ezúttal vacsora közben robbant a bomba: Erika orosz leckét nyomott Attilának, amire a döntős durván reagált. Az éles pillanat mikor Attila kifakadt azonnal szárnyra kapott a neten:

Örülünk neki, hogy a magyart egy hét alatt normálisan meg tudjuk tanulni, nemhogy még az oroszat

– mely mély tapasztalásra csak úgy ömlöttek a kommentek. Ennek ellenére a zsűri és a rajongók imádják a természetességét, így Attila továbbra is a legnagyobb esélyesek között toporogott tegnap estig a fináléban.