Futball legenda finanszírozta a szexi modell karrierjét

A futball legenda, Diego Maradona nemcsak a pályán volt szenvedélyes, hanem a magánéletben is. A világbajnok játékost sokan nemcsak futballzseniként, hanem nőcsábászként is ismerték, aki házasságai és kapcsolatai mellett is sorra hódította meg a nőket. Most, amikor 65. születésnapját ünnepelné, egy nő különösen hálás szívvel emlékezik rá: ő Antonela Avellaneda, aki szerint Maradona szó szerint beindította a karrierjét.

A futball legenda Diego Maradona sosem rejtette véka alá, hogy odavolt a szép lányokért Fotó: Northfoto

Futball legenda finanszírozta a fotózásokat

Antonela mindössze tizennyolc éves volt, amikor a legenda felfigyelt rá, és finanszírozta első erotikus fotózását. Az akkor még pályakezdő modell számára ez az esély egy álom beteljesülése volt. Azóta valóságshow-szereplő, ismert Playboy-modell és televíziós személyiség lett.

„Diego életem szerelme, a csillagom, a példaképem” – mesélte 2023 nyarán egy interjúban., majd így folytatta: „Nagyon fiatal voltam, amikor megismertem. Ő látta meg bennem azt a nőt, akivé később váltam.”

Elmondása szerint a kapcsolatuk teljesen más volt, mint amit az emberek gondolnának.

„Nem arról szólt, amit sokan hisznek. Eljött velem a fotózásra, segített, tanácsokat adott. Ő fizette az egészet, mert hitt bennem. Azt mondta nekem: „Te vagy a leghíresebb nő, akit valaha ismertem.’ Ez hatalmas megtiszteltetés volt. Hiányzik” - olvasható a Daily Star cikkében.

A fiatal lány a fotózásból származó pénzt nem herdálta el – ahogy mesélte, kitanulta a digitális marketinget, támogatta a családját, nyitott egy kis boltot, sőt vett magának egy autót is. „Akkor vettem az első kocsimat, egy Corsát. Ezzel kezdődött az önálló életem. Utaztam Chilébe, Mexikóba, és eljutottam Brazíliába is. Diego nélkül ez sosem sikerült volna.”

Antonela Argentínában született, de később brazil állampolgár lett. 2019-ben a Playboy portugál kiadásában szerepelt, korábban pedig kétszer is címlapon volt a magazin dél-amerikai változatában. Hírneve tovább nőtt, amikor részt vett a Big Brother Brazil negyedik évadában, majd a „Miss Butt Brazil” versenyen is elindult, ahol szintén nagy feltűnést keltett. Ma már saját exkluzív tartalmait értékesíti – ahogy mondja, „csak VIP ügyfeleknek”.