Megadták a módját: így kapott hollywoodi csillagot a Freddy Kruegert megformáló sztár
Robert Englund hétszer öltötte magára a kegyetlen karaktert. Freddy Krueger horrorlegendává vált.
Keresve sem találhattak volna méltóbb dátumot Robert Englund számára, mint halloween napját! A Rémálom az Elm utcában című horrorsorozat gonoszát, Freddy Kruegert 7 alkalommal is életre keltő színész 2025. október 31-én csillagot kapott a Hollywoodi hírességek sétányán.
Freddy Krueger karmos kesztyűje is előkerült: csillagot kapott Robert Englund
A jeles eseményről a Warner Bros filmstúdió az Instagram-oldalán adott hírt. „Gratulálunk Robert Englundnak, aki megérdemelten kapott csillagot kapott a Hollywoodi hírességek sétányán. Kísértsd továbbra is az álmainkat!” – írták a kép mellé.
Robert Englund pályafutása során Budapesten is forgatott, Magyarországon készült ugyanis at 1989-es Az operaház fantomja című horrorfilm. A sztár humorát jól érzékelteti, hogy amikor autogramot kért tőle szobája magyar takarítónője, akkor a következő kísérőszöveget írta neki: „Szép álmokat!”
A fiatalokat álmukban kísértő gyilkos a horrorfilmek világának megkerülhetetlen alakja, óriási kultusz övezi, komoly rajongótáborral bír. Nem meglepő, hogy a filmsztár egy látványos tortát kapott a csillag mellé, melyről egy fotót is megosztott.
„Az egész lakosztálynak csokiillata van az általuk készített csodálatos szobornak köszönhetően! Több oldalnyi szeretetteljes és emlékekben gazdag bejegyzést kaptam a személyzettől. Mit gondolsz, mi van a képen: süti vagy kesztyű?! Freddy szeret téged!”
– írta Robert Englund.
A rangos átadót élőben közvetítette YouTube-csatornáján a Variety:
