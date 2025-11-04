Dér Henit darabokra tépte a gyász: nem hiszed el, hogy dolgozta fel

Dér Heni énekesnő nem csak a zenében, hanem a vásznon is ki tud teljesedni.

Dér Heni koncerteken és galériákban is elkápráztatja a közönségét

Dér Heni is törékeny

Dér Heni mindig is erős, mosolygós és energikus nőként állt a nyilvánosság elé, de a szíve mélyén egy fájdalmas veszteséget őriz, amiről ritkán beszél. Hét év telt el azóta, hogy elvesztette imádott nagymamáját – azt az embert, aki gyermekkorától kezdve központi szerepet töltött be az életében. A sebet pedig az idő sem tudta teljesen begyógyítani. Imádott mamájának halála óta igyekszik minél több időt szeretteivel tölteni.

Dér Heni férje, Bakos Gergő büszke lehet felesége törekvéseire (Fotó: TV2)

Terápiás művészet

Dér Heni nehezen tudta elengedni nagymamáját, és ez az eltávozásának első évfordulóján is igencsak megviselte. Az énekesnő ekkor szintén a művészetben kereste a menedéket. Több mint hat éve annak, hogy ebben az időben időpontja volt egy élményfestésre, amely sokkal többet adott neki annál, mint azt előtte gondolta volna. Többek között erről írt a napokban közösségi oldalán, mikor egy kiállításmegnyitóról posztolt pazar felvételeket.

Ajándékok, amik visszaérnek hozzánk

Heni első képét elárverezte, a befolyt összeget pedig rákbeteg gyerekeknek ajánlotta fel. Dér Heni jótékonykodása nem egyedi eset, ugyanis rendszeresen támogat nemes célokat, többek között koncertjeivel is.

Az élményfestés alkalmával ő maga pedig egy új barátot is nyert, Zsuzsit, a festőművészt, aki azóta is jelen van a Heni életét meghatározó rendezvényeken. Ez fordítva is igaz, ugyanis Zsuzsinak most nyílt meg az első kiállítása, melynek alkalmával Dér Heni adta a zenei aláfestést. A két barátnő szoros barátsága rendkívül magával ragadó, ugyanis a két művésznő tökéletesen megérti, és segíti egymást a másik pályáján.

Dér Heni családja, és barátai támogatásában mára könnyebben bírkózik meg a nehézségekkel (Fotó: Ripost)

Üzenet a nagymamájától

Ha mindez nem volna elég, Heni könnyek közt pillantotta meg a róla készült festményt, a kiállítás egyik darabját. Külön érdekessége a képnek, hogy Dér Heni saját kézjegyét is ráfesthette a képre, mikor vörös ecsetet ragadt. Dér Heni nagymamája üzeneteként tekint a festői műalkotásra, melyben a motívumok kódolt üzenetei véli felfedezni.

Dér Heni ismét bebizonyította, hogy igazi stílusikon!

Dér Heni szexi ruhaválasztása épp annyira volt lélegzetelállító, mint az egész esemény, földig érő, hófehér ruhájában úgy tündökölt, mintha egyenesen egy divatmagazin címlapjáról lépett volna elő. A vagány szabású dögös ruha elegánsan simult az alakjára, miközben a lágy esésű anyag finoman követte minden mozdulatát. A megjelenését visszafogott smink és egy tökéletes konty tette teljessé – a harmónia és a nőiesség tökéletes megtestesítője volt.