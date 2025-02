Dér Heni beteg fiával közös fekete-fehér fotót közölt: „Addig ölelem, amíg hagyja”

Dér Henrietta Vajdaságból származó magyar énekesnő, aki a Sugarloaf együttesben kezdte pályafutását. Kommunikáció-média szakos, valamint politológus és operaénekesi diplomával is rendelkezik. Ám mindezeken felül, mára már elsődlegesen édesanyaként tekint magára.

Dér Heni / Fotó: Indigo

Dér Heni első gyermekét 2021-ben hozta világra. A kisfiú a Bendegúz nevet kapta. Majd 2023 júliusában közölhette párjával, Bakos Gergővel az újabb örömhírt, miszerint egy második gyermekkel, egy gyönyörű kislánnyal bővült a családjuk, aki a Blanka nevet kapta.

Az aranytorkú énekesnő közösségi oldalán ugyan ritkán oszt meg tartalmakat a gyermekeiről, hogy védve tartsa őket, ám azért akadnak megható pillanatok, amikor kivételt tesz. Nem volt ez másként most hétvégén sem, ugyanis Dér Heni fekete-fehér fotóval mutatta meg milyen nagy szeretettel bújik össze éppen gyógyuló félben lévő fiával, aki már nem is olyan kicsi. Egy biztos a rajongók egyenesen elámulhattak azon, hogy Bendegúz mekkorát nőtt, mióta legutóbb láthatták, többen meg is jegyezték, hogy tiszta apukája.

Dér Heni posztjából az is kiderült, hogy már csak ő és Bendegúz betegeskedik a családból, a többiek pedig már visszatérhettek az átlagos mindennapokhoz.

„Délutáni szundizgatás a kisfiammal… Már tiszta nagyfiú… Addig ölelem, amíg hagyja...” - írta Dér Heni posztjában, amit ide kattintva tekinthetsz meg.

„Tiszta apja ez a gyerek!!”

„Szép kisfiú”

„Szép az anyukája”

- üzenték Heninek és Bendegúznak a rajongók.