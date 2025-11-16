BSW Matyi bevallotta: pszichológiai segítségre van szüksége

Sziklai Mátyás, azaz BSW Matyi TikTok-oldalán válaszolt meg rajongói kérdéseket, melyekből hamar kiderült, hogy sokakat izgat a jóképű énekes magánélete. A legtöbb kérdés szerelmi életével kapcsolatban érkezett, amelyekre Matyi egytől egyig válaszolt is.

BSW Matyi őszintén vallott arról, hogy miért nincs párkapcsolata (Fotó: Molnár Péter / Hajdú Bihari Napló)

BSW Matyi szerelmi csalódások miatt nem keres párt magának

Matyi viharos szerelmi életéről már sokat lehetett hallani. Egykor Király Lilivel alkotott párt, ám kapcsolatuk zátonyra futott, és állítólag egy szerelmi csalódás inspirálta a BSW legismertebb slágereit, mint a „Mióta elhagytál” vagy a „B+”.

Később pletykák keringtek róla és Galambos Boglárkáról, de ezt egyikük sem erősítette meg. A tavalyi évben a BSW fiúkat a Passport című daluk repítette a slágerlisták élére, és Matyi többször posztolt közös képeket Czakó Emíliával, Kunu Márió jelenlegi barátnőjével is, aki az említett dal videoklipjében is szerepelt.

Bár korábban azt nyilatkozta, hogy karrierjére koncentrált, idén nyáron több fotó is napvilágot látott róla és egy titokzatos Georgina nevű lányról, valamint hírbe hozták az Ázsia Expressz sztárjával, Kútvölgyi Sárával is.

A BSW énekese szakember segítségét kéri

Jelenleg a női rajongók legnagyobb örömére BSW Matyi szingliként éli mindennapjait. A fiatal zenész bevallása szerint hiányzik neki a szerelem, de a múltbéli sérülések miatt óvatos, és veszélyesnek tartja, hogy újra belevágjon egy komoly kapcsolatba.

Nagyon nehéz eset vagyok. Gondolkodtam, hogy dolgozni fogok ezen, majd el fogok menni pszichológushoz, mert biztos, hogy van valami problémám, mert mindig ugyanazokat a köröket futom le, mindig ugyanazt a típust vonzom be

– vallotta be Matyi.

A zenész elárulta, hogy jelenleg tudatosan kerüli azokat a helyzeteket, ahol megsérülhet, és minden energiáját a karrierjére fordítja. Nagyon ritkán találja meg azt a bizonyos „pluszt” egy nőben, ami igazán megragadja.

Matyi azt is elárulta, hogy egy igazi rajongótípus, párjait istennőként kezeli, és szereti, ha érte és a munkásságáért rajonganak.

El is várom, hogy rajongjon értem az, akivel randizok.



