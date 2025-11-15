Bella Hadid a krónikus betegségéről: "Az egészség miatti szorongás nagyon is valós"

Bella Hadid őszintén osztja meg betegségével kapcsolatos gondolatait és érzéseit – közölte a PEOPLE. A 28 éves modell több Instagram-sztorit osztott meg a Lyme-kórral kapcsolatos nehézségeiről november 14-én.

Bella Hadid nyíltan vállalja betegségével kapcsolatos érzéseit

Fotó: Northfoto

Hadidnál először 2012-ben, 16 éves korában diagnosztizáltak Lyme-kórt. Az évek során Hadid súlyos ízületi fájdalmakkal, szorongással, agyköddel, extrém fáradtsággal és más tünetekkel küzdött.

Most Instagram sztorikban osztotta meg betegséggel kapcsolatos érzéseit. Az első, amit megosztott a modell egy mém volt, amelyen ez a szöveg állt:

Amikor a krónikus betegséged épp krónikus betegségesdit játszik, és valaki azt mondja: ‘veled mindig történik valami’, és te csak annyit mondasz… hát igen… mondhatni a betegség… krónikus

Forrás: Bella Hadid Instagram sztori

A második sztori Alexandra Wildesontól származott, amely bejegyzésben a betegség okozta szorongásról volt szó.

Az egészség miatti szorongás annyira, de annyira valós

– írta Bella a poszt fölé.