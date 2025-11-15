Bella Hadid a krónikus betegségéről: "Az egészség miatti szorongás nagyon is valós"
Megrázó! Bella Hadid őszintén vállalja betegsége okozta nehézségeit.
Bella Hadid őszintén osztja meg betegségével kapcsolatos gondolatait és érzéseit – közölte a PEOPLE. A 28 éves modell több Instagram-sztorit osztott meg a Lyme-kórral kapcsolatos nehézségeiről november 14-én.
Hadidnál először 2012-ben, 16 éves korában diagnosztizáltak Lyme-kórt. Az évek során Hadid súlyos ízületi fájdalmakkal, szorongással, agyköddel, extrém fáradtsággal és más tünetekkel küzdött.
Most Instagram sztorikban osztotta meg betegséggel kapcsolatos érzéseit. Az első, amit megosztott a modell egy mém volt, amelyen ez a szöveg állt:
Amikor a krónikus betegséged épp krónikus betegségesdit játszik, és valaki azt mondja: ‘veled mindig történik valami’, és te csak annyit mondasz… hát igen… mondhatni a betegség… krónikus
Bella Hadid nyíltan vállalja betegségével kapcsolatos érzéseit
A második sztori Alexandra Wildesontól származott, amely bejegyzésben a betegség okozta szorongásról volt szó.
Az egészség miatti szorongás annyira, de annyira valós
– írta Bella a poszt fölé.
Bella Hadid az elmúlt hónapokban sok egészségügyi problémával küzdött. Szeptemberben kórházi ágyból posztolt fotókat, miközben Lyme-kezelést kapott.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre