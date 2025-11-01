RETRO RÁDIÓ

András herceg elköltözik, kiderült együtt laknak-e volt feleségével

Vajon együtt lakik a kegyvesztett pár? András herceg és volt felesége is kénytelen elhagyni a titulusát.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.01. 10:00
András herceg Sarah Ferguson költözés

Megdöbbentő hírt közölt a Buckingham- palota, mikor kiderült, hogy Károly király hivatalos is megfosztja András herceget a királyi titulusától. A néhai királynő második fia elhagyja a királyi páholyt, volt feleségével Sarah Fergusonnal együtt.

András herceg
András herceg elhagyja a királyi páholyt volt feleségével Fotó: AFP

András herceg nem csak címeitől, de otthonától is meg lett fosztva

András herceg és Sarah Ferguson már 2004 óra a Royal Lodge-ban éltek, most azonban a Norfolkban található Sandringham-birtok egyik otthonába kényszerül távozni. A közlemény nem részletezte Sarah jövőjét, de úgy tudni majd maga intézi a dolgait. Egy bennfentes elárulta, hogy ha a pár úgy dönt összeköltözik, akkor az magánügynek számítana már.

A Buckingham-palota október 30-án közleményében így fogalmazott:

Ma hivatalos értesítést adtak ki a bérleti szerződés felmondásáról. A kiköltözés a lehető leghamarabb fog megtörténni

A közlemény szerint a király maga eljárást indított András herceg címeinek és kitüntetéseinek visszavonása miatt. A közlemény azt is taglalja, hogy annak ellenére, hogy tagadja az ellene felhozott vádakat, erre szükség volt - számol be róla az Express.

Szeptemberben több jótékonysági szervezet is elutasította Sarah Fergusont, mint adományozót vagy követet. Erre rögtön azután került sor, hogy napvilágra került egy Jeffrey Eipstein-nek küldött email, azután, hogy azt állította megszakította vele a kapcsolatot. 

Az állítólagos e-mailben bocsánatot kért a szexuális bűnözőtől, mondván, hogy mindig is hű barátja volt.

András herceg többször is tagadta az ellene felhozott vádakat, de visszalépett önként a címei használatától. Sarah Ferguson sem használja már a York hercegnéje címet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu