András herceg elköltözik, kiderült együtt laknak-e volt feleségével

Megdöbbentő hírt közölt a Buckingham- palota, mikor kiderült, hogy Károly király hivatalos is megfosztja András herceget a királyi titulusától. A néhai királynő második fia elhagyja a királyi páholyt, volt feleségével Sarah Fergusonnal együtt.

András herceg és Sarah Ferguson már 2004 óra a Royal Lodge-ban éltek, most azonban a Norfolkban található Sandringham-birtok egyik otthonába kényszerül távozni. A közlemény nem részletezte Sarah jövőjét, de úgy tudni majd maga intézi a dolgait. Egy bennfentes elárulta, hogy ha a pár úgy dönt összeköltözik, akkor az magánügynek számítana már.

A Buckingham-palota október 30-án közleményében így fogalmazott:

Ma hivatalos értesítést adtak ki a bérleti szerződés felmondásáról. A kiköltözés a lehető leghamarabb fog megtörténni

A közlemény szerint a király maga eljárást indított András herceg címeinek és kitüntetéseinek visszavonása miatt. A közlemény azt is taglalja, hogy annak ellenére, hogy tagadja az ellene felhozott vádakat, erre szükség volt - számol be róla az Express.

Szeptemberben több jótékonysági szervezet is elutasította Sarah Fergusont, mint adományozót vagy követet. Erre rögtön azután került sor, hogy napvilágra került egy Jeffrey Eipstein-nek küldött email, azután, hogy azt állította megszakította vele a kapcsolatot.

Az állítólagos e-mailben bocsánatot kért a szexuális bűnözőtől, mondván, hogy mindig is hű barátja volt.

András herceg többször is tagadta az ellene felhozott vádakat, de visszalépett önként a címei használatától. Sarah Ferguson sem használja már a York hercegnéje címet.