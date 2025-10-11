Csak egy strasszos felső takarja Vasvári Vivien kebleit: ezt a fotósorozatot látni kell!

Vasvári Vivien legújabb Instagram-bejegyzésében egy letisztult, mégis merész fotósorozat kepeit osztotta meg a követőivel.

Vasvári Vivien új képei lázban tartják a követőket Fotó: Mediaworks Archív

Vasvári Vivien ragyogó és merész fotósorozata elvarázsolta a rajongókat

A képeken a Feleségek Luxuskivitelben című műsor egykori sztárjának szépsége és magabiztossága is egyszerre ragyog. A gyönyörű többgyermekes édesanya laza, mégis kifinomult összeállításban pózol: a gyöngyökkel díszített felső és a sötét farmer tökéletes egyensúlyt teremt az elegancia és a lezser stílus között. Ragyogó mosolya és visszafogott sminkje csak tovább erősítik a kép összhatását.

A bejegyzéshez Vivien egy egyszerű, mégis beszédes fehér szívet írt, de úgysincsen szükség szavakra, amikor a képek mindent elmondanak.

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, a gyönyörű influenszer nemrég egy másik fotósorozattal is meglepte követőit az Instagramon. A korábbi képsorozatban leopárdmintás összeállításban látható, ahol a fotók minden részletükben a kifinomult nőiességet, az erőt, az eleganciát és a merész kisugárzást egyesítik, egy igazán erőteljes és varázslatos megjelenést formálva, ami tökéletesen illik Vasvári Vivien személyiségéhez.