RETRO RÁDIÓ

Csak egy strasszos felső takarja Vasvári Vivien kebleit: ezt a fotósorozatot látni kell!

Vasári Vivien ismét bebizonyította, hogy nem véletlenül tartozik a legszebb magyar influenszerek közé.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.11. 16:00
Vasvári Vivien instagram bomba elegancia

Vasvári Vivien legújabb Instagram-bejegyzésében egy letisztult, mégis merész fotósorozat kepeit osztotta meg a követőivel.

Vasvári Vivien új képei lázban tartják a követőket
Vasvári Vivien új képei lázban tartják a követőket Fotó: Mediaworks Archív

Vasvári Vivien ragyogó és merész fotósorozata elvarázsolta a rajongókat

A képeken a Feleségek Luxuskivitelben című műsor egykori sztárjának szépsége és magabiztossága is egyszerre ragyog. A gyönyörű többgyermekes édesanya laza, mégis kifinomult összeállításban pózol: a gyöngyökkel díszített felső és a sötét farmer tökéletes egyensúlyt teremt az elegancia és a lezser stílus között. Ragyogó mosolya és visszafogott sminkje csak tovább erősítik a kép összhatását. 

A bejegyzéshez Vivien egy egyszerű, mégis beszédes fehér szívet írt, de úgysincsen szükség szavakra, amikor a képek mindent elmondanak.

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, a gyönyörű influenszer nemrég egy másik fotósorozattal is meglepte követőit az Instagramon. A korábbi képsorozatban leopárdmintás összeállításban látható, ahol a fotók minden részletükben a kifinomult nőiességet, az erőt, az eleganciát és a merész kisugárzást egyesítik, egy igazán erőteljes és varázslatos megjelenést formálva, ami tökéletesen illik Vasvári Vivien személyiségéhez.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu