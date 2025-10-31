A valóságshow-sztár elárulta, hogy tüneteit decemberi influenzának hitte a súlyos diagnózis előtt: „Ez volt életem legfájdalmasabb élménye"
A 28 éves realityszereplő, aki Lisa Vanderpump unokaöccse, azt mondta, hogy orvosai szerint csupán négy-öt éve lehet hátra, hacsak nem kap új májat. A Made In Chelsea sztárja, Sam Vanderpump elárulta, hogy eleinte csupán influenzának hitte a tüneteit, mielőtt végstádiumú májbetegséget diagnosztizáltak nála.
Sam januárban beszélt arról, hogy azt hitte, meg fog halni, miután szepszist kapott, és az orvosok közölték vele, hogy a mája és a veséi is leálltak. „Voltak jelek, amelyeket könnyen össze lehetett téveszteni egy egyszerű influenza tüneteivel. Most viszont minden alkalommal, amikor fáj valami, vagy kicsit fáradtnak érzem magam, arra gondolok: »Úristen, megint szepszist kapok?«, ahelyett, hogy azt hinném, valami apróság” – mondta a fiatal férfi a Daily Mail szerint.
Sam veleszületett máj- és vesebetegséggel – úgynevezett veleszületett májfibrózissal és policisztás vesebetegséggel – él, amelyek eddig rejtve maradtak. A betegségek decemberben „ébredtek fel”, amikor influenzát kapott, és az asztmája miatt a szervezete nem tudott megbirkózni a fertőzéssel. Az E4 csatorna műsorában, egy beszélgetés során Sam elmondta:
Nincs esély arra, hogy a májam javuljon. Azt mondta az orvos, ha lenne rá esély, hogy túléljem a következő négy-öt évet, most nem beszélne velem erről.
Hozzátette, hogy már folyamatban van a májátültetési alkalmassági vizsgálata. Bár egészségesnek érzi magát, tudja, hogy az állapota bármikor romolhat. „Azt remélem, egészséges maradok egészen addig, amíg jön egy telefon, hogy mehetek a műtétre, és akkor majd felébredek, és még egészségesebb leszek” – mondta.
Sam jelenleg menyasszonyával, a modell Alice Yaxley-vel közös első gyermekét várja. Elmondta, hogy nem tudja, mikor kerülhet sor a transzplantációra, mivel más betegek, akik nem biztos, hogy túlélik a műtétet, előnyt élveznek a várólistán.
Sam korábban elmesélte, hogy decemberben influenzás lett, és csaknem meghalt, amikor a fertőzés miatt máj- és veseelégtelenséget, majd szepszist kapott. Elmondta, hogy menyasszonya, Alice hívott mentőt, amikor napokig tartó láz, hátfájás és kiszáradás után zavart állapotba került. Az orvosok szerint ha 24 órával később érkezett volna kórházba, már nem élne.
A vizsgálatok kimutatták, hogy a szervezetében a gyulladást jelző CRP-fehérje szintje a normális érték több százszorosa volt.
A májfunkciós vizsgálatnál az orvos azt mondta, hogy az én eredményeim »démoniak«. Normális esetben a CRP 0–5 milligramm, de az enyém 400 fölött volt. A májenzimértékeim, amiknek 40 körül kellett volna lenniük, 140-en álltak. Azt mondták, én voltam a legbetegebb a kórteremben
– emlékezett vissza Sam.
A valóságshow-sztárt az újraélesztési osztályra vitték, ahol katétert kellett kapnia, mivel a veséi leálltak és nem tudott vizeletet üríteni. Ennek következtében súlyos vízvisszatartás lépett fel nála, a hasa pedig annyira megduzzadt, hogy terhesnek tűnt.
Normál esetben 87 kiló vagyok, de amikor kijöttem a kórházból, 72 voltam. Nyolc nap alatt 15 kilót fogytam. A kórházban még mindig 80 kilót mutatott a mérleg, mert 8 kiló víz volt a testemben
– mondta.
A máj- és veseelégtelenség mellett Sam szepszist is kapott, ami az immunrendszer túlzott reakciója egy fertőzésre. „Az első 48 órában alig tudták kordában tartani a fertőzést. Egy héten keresztül kétféle antibiotikumot és egy gombaellenes szert kaptam” – mesélte.
A betegség következtében Sam bőre és a szeme fehérje sárgává vált, ami a sárgaság klasszikus jele. Később elmondta: „Ez volt életem legfájdalmasabb élménye. Nem gondolnád, hogy egy influenza miatt egyszer csak kórházi ágyon találod magad, és majdnem meghalsz.”
Sam a híres Vanderpump család tagja: Lisa Vanderpump testvérének, a 2018-ban elhunyt Mark Vanderpumpnak a fia. Apja halála – amelyet az orvosság-túladagolás okozta öngyilkosságként állapítottak meg – mélyen megviselte.
A fiatal férfi bevallotta, hogy a műsorban eltöltött idő alatt sokat bulizott és ivott, de a diagnózis után teljesen megváltozott az élethez való hozzáállása.
A múltban a szabadidőmet ivásra és bulizásra pazaroltam, de most teljesen máshogy szeretnék élni
– mondta.
