A valóságshow-sztár elárulta, hogy tüneteit decemberi influenzának hitte a súlyos diagnózis előtt: „Ez volt életem legfájdalmasabb élménye"

Sam januárban beszélt arról, hogy azt hitte, meg fog halni, miután szepszist kapott, és az orvosok közölték vele, hogy a mája és a veséi is leálltak. „Voltak jelek, amelyeket könnyen össze lehetett téveszteni egy egyszerű influenza tüneteivel. Most viszont minden alkalommal, amikor fáj valami, vagy kicsit fáradtnak érzem magam, arra gondolok: »Úristen, megint szepszist kapok?«, ahelyett, hogy azt hinném, valami apróság” – mondta a fiatal férfi a Daily Mail szerint.

Sam Vanderpump elárulta, hogy eleinte csupán influenzának hitte a tüneteit – Fotó: Forrás: Pixabay

Sam veleszületett máj- és vesebetegséggel – úgynevezett veleszületett májfibrózissal és policisztás vesebetegséggel – él, amelyek eddig rejtve maradtak. A betegségek decemberben „ébredtek fel”, amikor influenzát kapott, és az asztmája miatt a szervezete nem tudott megbirkózni a fertőzéssel. Az E4 csatorna műsorában, egy beszélgetés során Sam elmondta:

Nincs esély arra, hogy a májam javuljon. Azt mondta az orvos, ha lenne rá esély, hogy túléljem a következő négy-öt évet, most nem beszélne velem erről.

Hozzátette, hogy már folyamatban van a májátültetési alkalmassági vizsgálata. Bár egészségesnek érzi magát, tudja, hogy az állapota bármikor romolhat. „Azt remélem, egészséges maradok egészen addig, amíg jön egy telefon, hogy mehetek a műtétre, és akkor majd felébredek, és még egészségesebb leszek” – mondta.

Sam jelenleg menyasszonyával, a modell Alice Yaxley-vel közös első gyermekét várja. Elmondta, hogy nem tudja, mikor kerülhet sor a transzplantációra, mivel más betegek, akik nem biztos, hogy túlélik a műtétet, előnyt élveznek a várólistán.

Sam korábban elmesélte, hogy decemberben influenzás lett, és csaknem meghalt, amikor a fertőzés miatt máj- és veseelégtelenséget, majd szepszist kapott. Elmondta, hogy menyasszonya, Alice hívott mentőt, amikor napokig tartó láz, hátfájás és kiszáradás után zavart állapotba került. Az orvosok szerint ha 24 órával később érkezett volna kórházba, már nem élne.

A vizsgálatok kimutatták, hogy a szervezetében a gyulladást jelző CRP-fehérje szintje a normális érték több százszorosa volt.

A májfunkciós vizsgálatnál az orvos azt mondta, hogy az én eredményeim »démoniak«. Normális esetben a CRP 0–5 milligramm, de az enyém 400 fölött volt. A májenzimértékeim, amiknek 40 körül kellett volna lenniük, 140-en álltak. Azt mondták, én voltam a legbetegebb a kórteremben

– emlékezett vissza Sam.