Dobj el mindent: Tóth Gabi ismét színpadra áll, és nem is akárhol!

Tóth Gabi ismét mikrofont ragad, mégpedig a Csináljuk a fesztivált! című műsor kedvéért. Egy általa nagyon kedvelt dalt fog előadni.

Tóth Gabi a Csináljuk a fesztivált! műsorában fog énekelni / Fotó: Markovics Gábor

Tóth Gabi izgatottan várja, hogy újra énekelhessen

Az énekesnőt jelenleg a Tv2 képernyőjén láthatjuk, ahogy a tehetségeket segíti a Megasztár című műsorban, zsűritagként és mentorként, így kevesebbet látjuk és halljuk énekelni. Most azonban ismét lehetősége lesz megmutatni az énekhangját, egy általa nagyon szeretett és kedvelt dalban, azonban egyelőre nem árulta el, pontosan melyikről van szó. Minderről az Instagramon írt bejegyzésében tájékoztatta a követőit.

Már nem titok, hogy idén én is előadok egy dalt a Csináljuk a Fesztivált című műsorban! Nagyon szeretem énekelni… De még titok, hogy melyik dalt…

- írta a bejegyzésében.

Tóth Gabira az utóbbi időben nővére, Tóth Vera Megasztáros kritikái miatt is felfigyelt a közönség, mondván, hogy testvérháborúban áll a két énekesnő. Gabi mindezt cáfolta, egy tízperces TikTok-videóban, ahol elmondta, hogy: