Kétszer mondták ki az igent: ilyen volt Tóth Dávid és szerelme mesés nászútja

A szerelem sokszor a legváratlanabb helyen talál ránk – így történt ez Tóth Dávid és Timi esetében is, akik egy közös edzésen ismerkedtek meg. Azóta életük egyik legszebb időszakát élik: két esküvő és immár egy álomszép nászút köti össze őket.

Tóth Dávid és felesége lenyűgöző helyről jelentkeztek a nászút idején (Fotó: Mediaworks archív)

Tóth Dávidra szokatlan helyen lőtt Cupido

Tóth Dávid Nagy Ő, az egykori válogatott kajakos sportoló idén nyáron elvette szerelmét, Márton Timeát. A pár története egy edzőteremben kezdődött, ahol közös köredzések során kerültek közelebb egymáshoz. Már az első beszélgetések során kiderült, mennyi közös pont van köztük: mindketten a sportos életmód hívei, fontos számukra a kitartás és a közös fejlődés. Kapcsolatuk gyorsan elmélyült, és alig három hónappal az első találkozás után már össze is költöztek.

A szerelmesek márciusban léptek szintet, amikor a sportoló megkérte kedvese kezét. A lánykérés után nem akarták sokáig húzni a dolgot, így Tóth Dávid esküvőjére augusztus 16-án Velencén, szűk családi körben került sor. A meghitt polgári szertartást egy kellemes ebéd és esti kertiparti zárta, ahol a közeli barátok és családtagok ünnepelték az ifjú párt.

Szeptember 13-án pedig következett az egyházi ceremónia, ahol már nagyobb, mintegy 150 fős lagzi várta a vendégeket. A templomi esküvő igazi mesébe illő esemény volt, tele érzelemmel, nevetéssel és megható pillanatokkal. A közösségi oldalakon megosztott fotók is tanúsítják: a fiatal pár boldogsága szinte ragyog a képekről.

Balin töltik a mézesheteket

Az esküvő után nem sokkal a friss házasok útra keltek, és az egzotikus, varázslatos Bali szigetét választották nászútjuk helyszínéül. A képeken látszik, hogy Tóth Dávid párja társaságában valóban felszabadultan élvezi a trópusi környezetet, a természet közelségét és a közös kalandokat.

Tóth Dávid felesége korábban elmondta, hogy hamar megerősödött bennük az összetartozás érzése, s bár pontosan tudta a médiából, hogy ki Dávid, ez cseppet sem vetett vissza a nyitottságából. Sőt! Egymásra találtak, s döntésükkel kifejezték, hogy immár elválaszthatatlanul egymásé lettek. A sportoló a nagy nap kapcsán hangsúlyozta, hogy mennyire különleges élmény volt számukra, hogy két esküvő révén kétszer is átélhették a boldog pillanatot.