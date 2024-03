Hoppá: Tóth Dávid megmutatta az új barátnőjét, ez a csinos lány lopta el a szívét?

Tóth Dávid a 2021-es A Nagy Ő-ben nem találta meg élete párját: Laurával a kapcsolatuk nem tartott sokáig, két hónappal a valóságshow befejezése után már különváltak. A jó kiállású kajakos azonban utána sem maradt egyedül, a következő évben már egy másik lánnyal kavart, de ez a viszony is szakítással végződött.

Tóth Dávid ismét szerelmes? / Fotó: Markovics Gábor

Idén februárban azután azt mondta, hogy van egy új lány a láthatáron, akit már a szüleinek is bemutatott. Most pedig minden jel arra utal, hogy együtt utaztak nyaralni Egyiptomba, ahol közös képek is készültek róluk.

Az Instagramra feltöltött lapozható poszt második és negyedik képkockáján látható az a szerencsés, aki mellett vélhetően megállapodott a sportember.