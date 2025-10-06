RETRO RÁDIÓ

Szulák Andrea: Úgy éreztem, haldoklom

Drámai vallomást tett az énekesnő. Szulák Andrea élete egyik nagy fordulópontjáról beszélt.

Szulák Andrea Hevesi Tamás anyaság

„Ma egy igazi nagybetűs művész ül velem szemben, akit ismerhetünk énekesként, színésznőként, műsorvezetőként – és persze szerető édesanyaként is. Vendégem egy díjakkal elismert, sokoldalú előadó, aki évtizedek óta része a magyar kulturális életnek. Fogadjátok nagy szeretettel pályatársamat, Szulák Andreát!” – írta közösségi oldalán Hevesi Tamás, aki egy minden szempontból szívszorító részletet osztott meg a podcast beszélgetésből. Szulák Andrea őszinte vallomása sokakat megérinthet.

20240205__MI_047, Szulák Andrea
Szulák Andrea: kaptam egy akkora löketet... (Fotó: Mirkó István)

Szulák Andrea: mi is történhet még?

„Én egy kicsit úgy éreztem, hogy haldoklom úgy 40 éves korom körül. Nem fizikai értelemben, hanem úgy, hogy elénekeltem már mindent, Közép-Európa összes hangján már túl vagyok, el is játszottam dolgokat, ismerek is nagyon sok embert, mi is történhet még? Várjuk a nyugdíjas postást”
– mondta Szulák Andrea, mielőtt elérkezett történetében az életét megváltoztató fordulathoz.

És kaptam egy akkora löketet ezzel az anyasággal, hogy most még negyven évig én ezt szolgálom

– jelentette ki az ünnepelt énekesnő.

Tetszett a műsorrészlet? Akkor nézd meg Hevesi Tamás teljes podcast beszélgetését Szulák Andreával!

 

