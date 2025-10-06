Szulák Andrea: Úgy éreztem, haldoklom

„Ma egy igazi nagybetűs művész ül velem szemben, akit ismerhetünk énekesként, színésznőként, műsorvezetőként – és persze szerető édesanyaként is. Vendégem egy díjakkal elismert, sokoldalú előadó, aki évtizedek óta része a magyar kulturális életnek. Fogadjátok nagy szeretettel pályatársamat, Szulák Andreát!” – írta közösségi oldalán Hevesi Tamás, aki egy minden szempontból szívszorító részletet osztott meg a podcast beszélgetésből. Szulák Andrea őszinte vallomása sokakat megérinthet.

Szulák Andrea: kaptam egy akkora löketet... (Fotó: Mirkó István)

Szulák Andrea: mi is történhet még?

„Én egy kicsit úgy éreztem, hogy haldoklom úgy 40 éves korom körül. Nem fizikai értelemben, hanem úgy, hogy elénekeltem már mindent, Közép-Európa összes hangján már túl vagyok, el is játszottam dolgokat, ismerek is nagyon sok embert, mi is történhet még? Várjuk a nyugdíjas postást”

– mondta Szulák Andrea, mielőtt elérkezett történetében az életét megváltoztató fordulathoz.

És kaptam egy akkora löketet ezzel az anyasággal, hogy most még negyven évig én ezt szolgálom

– jelentette ki az ünnepelt énekesnő.

