Elképesztő fotó! Szulák Andrea csodálatos alakot villantott

Nemrég nagyon meglepte a színház rajongókat Szulák Andrea, aki a közösségi oldalán jelentette be a lesújtó hírt, hogy 20 év után elköszön a Játékszín színpadától és a nagy sikerrel játszott Menopauza című darabtól. De ez persze nem azt jelenti, hogy innentől kevesebbet láthatjuk majd színpadon a színésznőt, sőt! Ugyanis hatalmas dologra készül.

Szulák Andrea teljesen átalakult (Fotó: Knap Zoltán)

Szulák Andrea elképesztő formát mutatott

A színésznő februárban töltötte be a hatvanadik életévét, amit Zanzibáron ünnepelt és a jeles nap alkalmából egy bikinis képet osztott meg közösségi oldalán.

„60…. Csak egy szám… tele van a lelkem hálával és köszönettel. Megünnepeltük"

- írta akkor Szulák Andrea a posztjában.

Már azon a képen is feltűnt a rajongóknak, hogy a művésznő szépen lefogyott és az arca is mintha megfiatalodott volna, elhalmozták bókokkal férfiak és nők is egyaránt.

A színésznő most egy vadonatúj, egész alakos fotóval tett hatalmas bejelentést Instagram oldalán:

Jubileumi Gálakoncertem december 6-án az Erkel Színházban. Két kerek évforduló egyben (60/40) … ha el tudod fogadni könnyedén, mondd így: C’est La Vie!

Szulák Andrea biztosan elpirult, mert a gratuláló hozzászólások mellett újra elhalmozták kedves szavakkal. Ugyanis olyan látványos a fogyása és biztosan van valami titkos receptje arcbőrre, mert elképesztően bomba a kinézete.

„A művésznő nagyon csinos!”

„Hát ez valami csoda!”

„10 évet simán letagadhat Andrea!”

„Andrea, milyen csinos vagy!”

„Gyönyörű a művésznő!”

- bókoltak neki a követői.