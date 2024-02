„El kell majd gondolkodnom, hogyan lehet méltósággal elbúcsúzni a szakmától” – Szulák Andrea 60 éves lett, visszavonulásáról mesélt

Szulák Andrea ma, azaz február 8-án ünnepli 60. születésnapját, a jelen alkalomból pedig a Dankó Rádióban is köszöntötték, illetve egy exkluzív interjút is készítettek a művésznővel.

Fotó: Knap Zoltán

A beszélgetés során Szulák Andrea mások mellett elmesélte, hogy az évek során egyre kevésbé fontos számára ez az ünnep.

Igyekszem nem tudomást venni az idő múlásáról. Vannak napok, amikor 25-nek, máskor 95-nek érzem magam. Minél idősebb az ember, annál több a vesztesége. A születésnapom addig volt fontos nekem, amíg az anyám élt. Most már a lányom születésnapja lett a mi közös fiesztánk, erre mindig nagyon készülök, a saját születésnapomnak már nincs nagy jelentősége

– mondta a színész énekesnő, majd hozzátette, hogy idén elvonulva, csendesen ünnepli csak meg a szülinapját.

Színész énekesnő azt is elmondta, hogy szabadidejében is szívesen foglalkozik alkotóművészettel, régebben például sokat festett, az utóbbi években pedig a hímzés lett az egyik szenvedélye. Végezetül arról is szólt, hogy hogyan képzeli el a napjait tíz év múlva.

Nem tudom, mi lesz később. Idővel el kell majd gondolkodnom, hogyan lehet méltósággal elbúcsúzni a szakmától. A színpadon kívül is van élet. Nagyon bántana, ha a korom vagy a kétségbeesett akarás miatt nevetségessé válnék. Finom eleganciával, diszkréten, lassú léptekkel szeretnék majd visszavonulni

– magyarázta a szülinapos Szulák Andrea.