Freddie dala megdöbbentő fordulatot hozott, a Sztárban Sztár zsűri is elképedt

A múlt vasárnapi műsorban Freddie nemcsak énekelt – elszabadult. A Sztárban Sztár színpadán az énekes bebizonyította, hogy az apaszerep mellettt a szunnyadó rocker is tettrekész.
Freddie ismét bizonyította, hogy nemcsak tehetségével, hanem elképesztő energiájával is képes uralni a színpadot. A Sztárban Sztár legutóbbi adásában az énekes AC/DC-frontemberként robbantotta fel a stúdiót, és maximális pontszámmal vívta ki a zsűri és a közönség elismerését.
A Sztárban Sztár múlt vasárnapi műsorában immár a legjobb 12 énekes léphetett a színpadra, s bátran mondhatni, hogy ilyen erős mezőnnyel ritkán találkozhatnak a nézők, s természetesen a versenyzők is. Fehérvári Alfréd Freddie is a csapat része, kinek a népszerűsége évek óta töretlen, s most különösen ragyogó időszakot él meg. Nemcsak a karrierjében, hanem a magánéletében is nagy fordulatok zajlanak: kétgyermekes apaként és szerető férjként új egyensúlyt talált a család és a színpad között.
Húzósak Freddie életében a mindennapok – a gyerekek, a család, a próbák és a műsorra való készülés teljes embert kívánnak. Mégis, a Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adásában minden energiáját sikerült a színpadra vinnie. Freddie produkciójára a Sztárban Sztár zsűri maximális, 40 pontot adott, ami nemcsak szakmai, hanem lelki megerősítést is jelentett számára.
Elégedett vagyok a múlt vasárnapi produkciómmal. A Hajós Andris véleménye mindig megnyugtat, fantasztikus füle van, és tényleg egy zenei polihisztorról van szó. Elismerően beszélt a produkciómról, és bízom benne, hogy ez így is volt
– mesélte Freddie a Metropolnak, aki az AC/DC ikonikus világába bújt és Brian Johnson-ként szántotta fel a színpadot.
A közönség is imádta az előadást, hiszen Freddie elsőként jutott tovább, s léphetett a biztosan továbbjutók körébe. A Sztárban Sztár kiesők sorát ezúttal Janicsák Veca bővítette, aki szintén egy rock dallal, az Evanescence ikonikus slágerével lépett a színpadra. Freddie a műsor után a Metropolnak arról is mesélt, hogy sokat jelentett számára, hogy sikerült teljesen belehelyezkednie az általa formált karakterbe.
„Jól éreztem magam, és ami a legfontosabb, hogy végre sikerült eltűnnöm a szerepben. Bár más fizikai adottságaim vannak, mint a karakteremnek, most először éreztem, hogy valóban sikerült átlényegülnöm” – mondta az énekes, aki szerint a hitelesség kulcsa a folyamatos gyakorlás és a részletek iránti figyelem.
„Nagyon örülök a visszajelzésnek, kerestem már ezt az érzést, a lelkemnek egyfajta megnyugtatás, amilyen visszajelzést kaptam. Ez a fajta és mennyiségű munka kell ahhoz, hogy eltüntessem magam egy produkcióban” – tette hozzá.
Freddie számára az élet most igazán rapszodikus, hiszen mozgalmasak a mindennapok, s igazi logisztika mindenhol időben ott lenni, s helyt állni.
Hullámvasút az életünk, minden nap ki van számolva. Komolyan be vannak táblázva a hétköznapok, pontos tervezés kell a gyerekekkel és a feleségemmel
– mesélte, majd nevetve hozzátette: „A gyerekek rosszcsontok.”
Fehérvári Alfréd felesége, Dóri és az énekes számára különleges volt az idei szeptember, hiszen kisebbik gyermekük, Ármin is óvodás lett, csatlakozva nővéréhez, Lénához. „Négy év után először tapasztaljuk meg, milyen az, amikor szabad délelőttünk van” – mondta mosolyogva Freddie. Úgy érzik, ez az új élethelyzet több energiát és jobb szülői jelenlétet hozhat számukra.
Túl jól kijönnek egymással, ami azt jelenti, hogy a legrosszabbat hozzák ki egymásból – de persze a legjobb értelemben
– nevetett, miközben Freddie gyerekeiről a legnagyobb szeretettel beszél.
A zenei kihívások, a családi élet és a műsor adta feszített tempó ellenére úgy tűnik, Freddie most végre megtalálta a harmóniát a mindennapok és a szoros felkészülési menetrend viharban. A Sztárban Sztár színpadán immár a legjobb 11 előadó között újra láthatjuk őt most vasárnap a TV2 műsorán.
