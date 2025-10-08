Freddie dala megdöbbentő fordulatot hozott, a Sztárban Sztár zsűri is elképedt

Freddie ismét bizonyította, hogy nemcsak tehetségével, hanem elképesztő energiájával is képes uralni a színpadot. A Sztárban Sztár legutóbbi adásában az énekes AC/DC-frontemberként robbantotta fel a stúdiót, és maximális pontszámmal vívta ki a zsűri és a közönség elismerését.

A Sztárban Sztár színpadán Freddie kihozta magából a maximumot, amit a zsűri és a nézők is maximálisan díjaztak (Fotó: Máté Krisztián)

A Sztárban Sztárban Freddie széttépte a színpadot!

A Sztárban Sztár múlt vasárnapi műsorában immár a legjobb 12 énekes léphetett a színpadra, s bátran mondhatni, hogy ilyen erős mezőnnyel ritkán találkozhatnak a nézők, s természetesen a versenyzők is. Fehérvári Alfréd Freddie is a csapat része, kinek a népszerűsége évek óta töretlen, s most különösen ragyogó időszakot él meg. Nemcsak a karrierjében, hanem a magánéletében is nagy fordulatok zajlanak: kétgyermekes apaként és szerető férjként új egyensúlyt talált a család és a színpad között.

Húzósak Freddie életében a mindennapok – a gyerekek, a család, a próbák és a műsorra való készülés teljes embert kívánnak. Mégis, a Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adásában minden energiáját sikerült a színpadra vinnie. Freddie produkciójára a Sztárban Sztár zsűri maximális, 40 pontot adott, ami nemcsak szakmai, hanem lelki megerősítést is jelentett számára.

Elégedett vagyok a múlt vasárnapi produkciómmal. A Hajós Andris véleménye mindig megnyugtat, fantasztikus füle van, és tényleg egy zenei polihisztorról van szó. Elismerően beszélt a produkciómról, és bízom benne, hogy ez így is volt

– mesélte Freddie a Metropolnak, aki az AC/DC ikonikus világába bújt és Brian Johnson-ként szántotta fel a színpadot.

A közönség is imádta az előadást, hiszen Freddie elsőként jutott tovább, s léphetett a biztosan továbbjutók körébe. A Sztárban Sztár kiesők sorát ezúttal Janicsák Veca bővítette, aki szintén egy rock dallal, az Evanescence ikonikus slágerével lépett a színpadra. Freddie a műsor után a Metropolnak arról is mesélt, hogy sokat jelentett számára, hogy sikerült teljesen belehelyezkednie az általa formált karakterbe.

„Jól éreztem magam, és ami a legfontosabb, hogy végre sikerült eltűnnöm a szerepben. Bár más fizikai adottságaim vannak, mint a karakteremnek, most először éreztem, hogy valóban sikerült átlényegülnöm” – mondta az énekes, aki szerint a hitelesség kulcsa a folyamatos gyakorlás és a részletek iránti figyelem.