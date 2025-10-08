Ez a legveszélyesebb szó a párkapcsolatban: rengeteg váláshoz vezet

Az egészséges kommunikáció minden párkapcsolat alapja. Mostanában rengeteg trükköt és tanácsot olvashatunk az interneten arról, hogy fejezzük ki magunkat megfelelő módon a párunk számára. Mielőtt kimondanánk, érdemes megfontolni a szavainkat, hiszen egy rosszul megfogalmazott mondat veszekedéshez, súlyos esetben váláshoz vezethet.

Sokan nem gondolják, de akár egy szó is váláshoz vezethet (Fotó: freepik.com – Képünk illusztráció)

Rengetek párkapcsolati szakértő, pszichológus és hosszú házasságban élő ember osztotta már meg a szívből jövő tanácsait a fiatalokkal. Bár ahány párkapcsolat, annyiféle szabályrendszer létezhet, nem feltétlenül találunk univerzális szabályokat a szerelmesek közötti kommunikációra sem. Mindenkinél más lehet az a szó, kifejezés vagy hangsúly, amire ugrik. Ezért is fontos, hogy kiismerjük a párunkat és úgy alakítsuk ki a köztünk lévő kommunikációt, hogy az a lehető legkevesebb veszekedéshez vezessen.

Egy szó váláshoz vezethet, jól fontold meg, hogy kimondod-e

Jeffrey Bernstein amerikai pszichológus szerint létezik egy szó, ami minden embert képes felidegesíteni, ha a párjától hallja. S hogy mi ez a rövid, meglepően hétköznapi szó? Nos, a kell!

Senki sem szeretné azt hallani egy hosszú nap után, hogy a párja parancsolgató, kontrolláló mondatokkal bombázza: „Ebédet kell főznöd!”; „El kell menned a boltba!”

Ezek hallatán sokan idegesek lesznek. A kell szó egy mondatban nem kérést fogalmaz meg, hanem parancsolgató felszólítást eredményez. A hétköznapi helyzeteken kívül másfajta kommunikációs szituációban sem szeretünk ilyen mondatokat hallani, például: „Meg kell hallgatnod!”; „Ezt kell tenned, hogy jobb legyen a kapcsolatunk!”

A kell helyett érdemesebb a szeretnék szót használni. Így kedvesebb és pozitívabb beszélgetés jöhet létre. Az egyik fél nem szabja meg a másiknak, hogy mit tegyen, hanem kedvesen a tudtára adja, mit szeretne – idézi az amerikai szakember tanácsát a life.hu.