Ez a legveszélyesebb szó a párkapcsolatban: rengeteg váláshoz vezet

A kommunikáció a párkapcsolat alapja, de nem mindegy, mit mondunk! Van egy szó, ami rengeteg váláshoz vezet.
Az egészséges kommunikáció minden párkapcsolat alapja. Mostanában rengeteg trükköt és tanácsot olvashatunk az interneten arról, hogy fejezzük ki magunkat megfelelő módon a párunk számára. Mielőtt kimondanánk, érdemes megfontolni a szavainkat, hiszen egy rosszul megfogalmazott mondat veszekedéshez, súlyos esetben váláshoz vezethet.
Rengetek párkapcsolati szakértő, pszichológus és hosszú házasságban élő ember osztotta már meg a szívből jövő tanácsait a fiatalokkal. Bár ahány párkapcsolat, annyiféle szabályrendszer létezhet, nem feltétlenül találunk univerzális szabályokat a szerelmesek közötti kommunikációra sem. Mindenkinél más lehet az a szó, kifejezés vagy hangsúly, amire ugrik. Ezért is fontos, hogy kiismerjük a párunkat és úgy alakítsuk ki a köztünk lévő kommunikációt, hogy az a lehető legkevesebb veszekedéshez vezessen.
Jeffrey Bernstein amerikai pszichológus szerint létezik egy szó, ami minden embert képes felidegesíteni, ha a párjától hallja. S hogy mi ez a rövid, meglepően hétköznapi szó? Nos, a kell!
Senki sem szeretné azt hallani egy hosszú nap után, hogy a párja parancsolgató, kontrolláló mondatokkal bombázza: „Ebédet kell főznöd!”; „El kell menned a boltba!”
Ezek hallatán sokan idegesek lesznek. A kell szó egy mondatban nem kérést fogalmaz meg, hanem parancsolgató felszólítást eredményez. A hétköznapi helyzeteken kívül másfajta kommunikációs szituációban sem szeretünk ilyen mondatokat hallani, például: „Meg kell hallgatnod!”; „Ezt kell tenned, hogy jobb legyen a kapcsolatunk!”
A kell helyett érdemesebb a szeretnék szót használni. Így kedvesebb és pozitívabb beszélgetés jöhet létre. Az egyik fél nem szabja meg a másiknak, hogy mit tegyen, hanem kedvesen a tudtára adja, mit szeretne – idézi az amerikai szakember tanácsát a life.hu.
