Kitálalt a magánnyomozó: ezek a hűtlen férj árulkodó jelei

Egy magándetektív elárulta, hogyan próbálják a párkapcsolatban élő férfiak szinglinek mutatni magukat egy titkos viszony reményében. A nyomozó most rámutat a hűtlen férj árulkodó jeleire.

Ismerd meg a hűtlen férj árulkodó jeleit, amikről minden nőnek tudnia kell (Fotó: Shutterstock – Képünk illusztráció)

Így ismerheted fel a hűtlen férj árulkodó jeleit

Paul Evans, az I-SPy Detectives magánnyomozója felfedte azokat az egyértelmű jeleket, amelyek rámutatnak arra, hogy a párod nem hűséges hozzád, vagy tervezi, hogy a megcsalás útjára lép.

Ha felmerül a gyanúd, hogy a párod megcsalhat, vagy titkos viszonyra vágyik, érdemes meghallgatni a magánnyomozó tanácsait:

1. Nincs jegygyűrű

Mindig elfelejti felvenni a gyűrűt, leveszi az edzőteremben, pedig korábban ez nem volt rá jellemző? Nos, van egy rossz hírünk...

2. Nincs közös kép

A legtöbb férfi nem szeret fotókat készíteni, de ha eddig ezzel nem volt gond, most pedig kerüli a közös képeket, vagy a lehető legtávolabb áll tőled a képeken, érdemes gyanakodnod.

3. Korlátozott elérhetőség

Ha mindig fontos megbeszélései vannak, sosem veszi fel a telefont, a hétvégén pedig állandóan lenémítja a készülékét, amit ráadásul kijelzővel lefelé tesz le az asztalra, könnyen lehet, hogy valami titkolnivalója van a háttérben.

4. Céges programok

Az elmúlt időben sok olyan céges bulira kap meghívést, ahová már nem viheti magával a párját, pedig ez korábban nem jelentett gondot? Ideje gyanakodni.

5. Védekező magatartás

Azok a barátok vagy kollégák, akikkel korábban sokat találkoztatok, hirtelen eltűntek? Lehet, hogy azért, mert úgy tudják, hogy a párod már szingli, és most külön találkoznak vele – idézi a szakember által felsorolt jeleket a Life.hu.