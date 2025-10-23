"Újra teljes a család" – Hat év csönd után MC Hawer végre kibékült a lányával!

A mulatós zene egyik legismertebb arca, MC Hawer, polgári nevén Koczka Géza, életében új fejezet kezdődött. Lánya augusztus 18-án este, egészséges kislánynak adott életet, így az előadó végre nagypapává vált. A Metropolnak adott exkluzív interjúban őszintén beszél arról, mennyire fontos számára az unoka, és milyen belső utat járt be idáig.

MC Hawer húga halála után összeomlott, a mai napig próbálja túl tenni magát a tragédián (Fotó: Knap Zoltán)

MC Hawer " Hat évig nem álltam szóba a lányommal"

Hát ugye … most voltak a Tallós Ritáék is az Ázsia Expressz-ben, ugyanúgy köztük is volt egy mosolyszünet. Nyilván volt egy dolog, ami miatt egyfajta sértődés­ volt mindkettőnkben, amit nem tudtunk helyre rakni. Aztán így hat évig nem nagyon kerestük egymást. Úgy gondoltam, hogy a lányom nem annyira jól kezeli a dolgait, és nem jól éli az életét, mint amennyire én reméltem. És volt egy vitánk, ami miatt aztán nem kerestük egymást. Utána valamiért megkeresett és beláttuk, hogy ez az egész egy apróság volt, ami nem számottevő annyira, hogy megérje az, hogy mi ne beszéljünk

– kezdte mesélni a fájdalmas történetét Mc Hawer a Metropolnak.

MC Hawer lánya ismét a család része (Fotó: Knap Zoltán)

"Ez a szünet fájdalmas volt"

Hawer bevallotta, hogy ez a hosszú szünet fájdalmas volt: egyrészt féltette a lányát a korábbi „bulizgatásos” korszak miatt is, másrészt úgy érezte, mint apa, nem látja benne a normális életet élő nőt.

Nem láttam az életüket normálisnak, és akkor még nem a jelenlegi partnerével volt, aki most már a férje…

– mondja.

Ám amikor látta, hogy a lánya és az új választottja együtt rendben vannak, látta, hogy főznek, sütnek, otthonosan élnek együtt, az mérföldkő volt:

… és akkor nekem az a fontos, hogy azt lássam a gyerekeimen, hogy boldogulnak, szépen csinálják az életüket, és nem az van, hogy „jaj, apa, segíts már ki ezzel, mert most szarba vagyunk...

Aktív részese akar lenni az unokája és a családja életének

Ez a változás vezetett a kibéküléshez, és mára már nem csak béke van köztük, de Hawer szerint aktív részese is akar lenni az unokájának és a családnak: „… már nem csak hogy béke van, hanem még segítem is őket.”

Azonban nem feledkezik meg arról sem, honnan jött: amikor a kapcsolat a lányával még hidegen állt, és amikor saját múltjában komoly küzdelmek voltak. A mostani időszak tehát egyszerre öröm és megoldás egy régi sérülés begyógyítása.

Már mielőtt várandós lett, én már akkor elkezdtem feléjük nyitni…

– fogalmazott Hawer.