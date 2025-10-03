Elképesztő összegért eladó az elhunyt magyar színészlegenda álomotthona – Videó

Igazi építészeti ritkaság az a gyönyörű kastély, amit egy TikTok-videóban kínálnak eladásra a Dunakanyar egyik legmagasabb pontján. Az örökpanorámával büszkélkedő álomszép villa falai elképesztő történeteket rejtenek, ott lakott ugyanis az első magyar színész, aki meghódította Hollywoodot. Név szerint Hochstein Károly, vagy ahogy mindenki ismerte, Huszár Pufi.

Huszár Pufi 1926-ban: a magyar színész igazi sztár lett Hollywoodban.

A magyar származású színész a Pesti Kabarék után német némafilmekben, majd Hollywoodban futott be: három év alatt 32 német filmet, később 56 amerikai produkciót forgatott, többek között Harold Lloyd oldalán. Karaktere – a falánk, szerethető Duci Albert – generációk kedvence lett, saját villája volt Los Angelesben, és a húszas években szinte nem telt el nap nélküle a bulvársajtóban – számol be Csorba Dániel ingatlanos egy friss TikTok-videóban.

A hangosfilm megjelenésével Huszár Pufi színész karrierje megtört, és 1932-ben visszatért Európába. A náciktól távol, a Dunakanyarban talált menedéket, ahol a kastélyt „huszárkaszárnyának” nevezte el. Költők, művészek, amerikai barátok jártak hozzá vendégségbe – a villa éjszakai életének központja lett. 1940-ben, a szélsőségek erősödésével feleségével Amerikába akart visszatérni, de a tengeri út veszélyei miatt kelet felé indultak. A Szovjetunióban internálták őket, és Huszár Pufi két év fogság után meghalt diftériában.

990 millió forintba kerül a magyar színész, Huszár Pufi háza

A kastélyt a 2000-es években felújították és kibővítették néhány extra szolgáltatással, például wellnesz részleggel és vendégházzal. A főépület 876 m²-es, három szinttel és garázsszinttel, a szemközti telken pedig 504 m²-es sportkomplexum található: beltéri bowlingpálya, kültéri műfüves sportpálya, minigolf, mediterrán vendégház három apartmannal. A telek összesen 14 685 m², két egymással szemben fekvő belterületi egységből áll. A wellnessrészleg fűthető, fedhető kültéri medencével, jakuzzival, szaunával és bárral rendelkezik.

Az ára pedig, kapaszkodjunk meg, 990 millió forint.