70 évesen lett apuka a híres filmsztár, miután 46 éves felesége egészséges fiúnak adott életet

A 70 éves Kelsey Grammer bejelentette, hogy negyedik feleségével, a 46 éves Kayte Walshel megszületett gyermekük, Christopher.

Fotó: Facebook/People

A színész elárulta:

a negyedik közös gyermekünket köszönthetjük, szóval összesen már nyolc gyerek van. Nagyjából három napja üdvözölhetjük körünkben Christophert.

A Dumagép híres színésze és Kayte immár 4 közös gyermekkel rendelkeznek, köztük lányuk Faith (13), és fiaik Kelsey Gabriel (11) és Auden James (8).

Kelsey Grammer először 1983-ban lett apuka, amikor megszületett lánya, Spencer, aki most 42 éves. Ekkor még első feleségével, Doreen Aldermannel volt együtt a színész.

A fodrásszal és sminkessel, Barrie Bucknerrel való kapcsolatából született Kandace Greer (33) nevű lánya. Mason (24) nevű lánya és Jude (21) nevű fia harmadik feleségétől, Camille Mayertől született.

Grammer együtt játszott Kandace-szel a Dumagép folytatásában, illetve Spencerrel a 12 nap karácsony című filmben, és nagyon örül neki, hogy közösen dolgozhatott utódaival – írja a Mirror.

Tavaly a Varietynek elmondta: „Kayte és én beszéltünk arról, hogy ez hatalmas dolog, amikor egy gyermek a nyomdokainkba tud lépni.”

„Büszke vagyok rájuk és ezt sosem mondtam nekik. Mert sosem akartam ezt rájuk erőltetni. Nem akartam őket túlságosan bevezetni a filmiparba, vagy betolakodni a bekerülési folyamatukba. Mert egyébként vegyes megítéléssel jár viselni a nevemet” – árulta el.