Dudás Mikinél a biztos recept: alaposan lefárasztja a gyerekeit

A sport mindig is központi szerepet játszott az életében, és úgy tűnik, tudatosan építi be a gyerekei mindennapjába is. Dudás Mikiéknél biztosan nem kell ágyba könyörögni a gyerekeket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.11. 08:30
Ha valaki, hát Dudás Miki pontosan tudja, hogyan lehet egyszerre apaként és sportolóként helytállni. Az utóbbi évek nem voltak könnyűek számára, de mostanság újra mosolyogva, gyermekeivel a sportpályán láthatjuk.

Dudás Miki és Szigligeti Ivett között újra minden rendben (Fotó:  TV2)

Dudás Miki gyerekeit nem kell ágyba könyörögni

Dudás Miki Instagram-oldalára látogatva elcsíphetjük a biztos receptet, hogyan lehet a gyerekeket időben ágyba tenni. Persze nem hosszú írásos tanácsokat találunk, hanem valódi életképeket. Ha hazajöttek a gyerekek a suliból, akkor vegyünk egy csipetnyi ugrólókötelet, egy csipetnyi futócipőt és adjunk hozzá egy edzőtermet és egy sportpályát. Na és mi az eredmény? A gyerekek iskola után futnak a focipálya körül, ugrálóköteleznek az edzőteremben, majd este a család kutyájával szaladnak levezetésként. Ez a mozgásmennyiség garantáltan formában tartja a kicsiket, egészségesebb és tudatosabb életvitelre nevel és nem utolsósorban levezeti feszültséget, a felesleges energiákat.
Nem is csoda, hogy Miki ezt az utat választja, hiszen világ életében sportolt, és természetes, hogy a mozgás a mindennapjai része maradt. A mai világban különösen örvendetes látni, hogy a gyerekek nem a képernyők előtt ülnek, hanem sportolnak, mozognak, együtt vannak. Aki szülőként próbálta már este a „lefárasztást”, tudja, hogy a mozgás a legjobb altató – és ezt valószínűleg Dudás Miki gyerekei is bizonyítják nap mint nap.

Feleségével a hullámvölgyek után úgy tűnik, hogy rendezték kapcsolatukat (Fotó: hot! magazin)

Hullámvölgyek után családi idill?

Dudás Miki és Ivett kapcsolata az elmúlt években sok vihart megélt. Volt idő, amikor úgy tűnt, külön utakon folytatják: 2023-ban felröppent a hír, hogy válnak. Mégis, 2025-re egyre több jel utal arra, hogy a pár újra megtalálta a közös hangot. Két gyermekük, Nara és Miló minden bizonnyal kulcsszerepet játszott abban, hogy újra egymásra találtak. 
Nemrég Dudás Miki édesapja elvesztése is mélyen érintette a családot. A gyász azonban nem távolította el őket egymástól, inkább összekovácsolta őket: Miki és Ivett igyekeznek gyermekeiknek szeretetteljes, biztonságos otthont teremteni. 
Ma Dudás Miki felesége, Ivett, és két kisgyermeke mellett újra egyensúlyban van. A közös sport nemcsak testileg tartja őket fitten, hanem lelkileg is közel hozza egymáshoz a családot, közös programot, kikapcsolódást jelentve a sűrű hétköznapokban. 

 

