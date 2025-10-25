RETRO RÁDIÓ

Megszólalt Aurelio édesanyja: „A németek tartanak a bevándorlóktól"

A családanya ingatlanosként dolgozik Magyarországon. Aurelio édesanyja szerint leginkább németek szeretnének hazánkban házat vásárolni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.25. 15:27
Aurelio Otthon Start Program bevándorláspolitika biztonság politika család

A közösségi oldalán osztott meg a minap Aurelio egy olyan videót, amelyen az édesanyjával a jelenlegi ingatlanpiaci helyzetről. A ValóVilág egykori győztese korábban már kiállt az Otthon Start Program mellett, most pedig édesanyja, aki ingatlanértékesítéssel foglalkozik, arról számolt be, hogy megnőtt a külföldi vásárlók száma Magyarországon - írja a Ripost.

Aurelio
Megszólalt Aurelio édesanyja, ezt mondta el a jelenlegi ingatlanpiaci helyzetről / Fotó: Ripost

Aurelio édesanyja szerint a németek félnek a bevándorlóktól

Legtöbbször inkább letelepedési engedélyeket intéztem. Leginkább német származású vevők vannak jelen a piacon, mivel tartanak az ottani bevándorlási helyzettől és nem érzik magukat biztonságban, féltik a családjukat

– mesélte a TikTok-videóban Aurelio édesanyja.

Az üzletasszony elmondása szerint többször érdeklődött a külföldi ingatlanvásárlóknál, hogy miért pont Magyarországra szeretnének költözni. A válaszok leginkább arról szóltak, hogy nagyon jónak tartják az itthoni bevándorlási politikát és tetszik nekik a kormányunk hozzáállása ehhez a kérdéshez.

Aurelio édesanyja is fél a bevándorlóktól

Inkább az ilyen olasz, jóképű bevándorlók jönnének, legalább tőlük nem kell félnünk

– jegyezte meg viccesen Aurelio édesanyja, hozzátéve, az olasz fiúk legalább barátságosak.

Az egykori villalakó egyébkét korábban már beszámolt az Otthon Start Program előnyeiről. Akkori elmondása szerint szívesen élne a támogatással, de büntetett előélete miatt nem jogosult rá. Aurelio szerint tehát a kormány sikeresen végzi feladatát az ingatlanpiacon, mivel a fiataloknak is kedveztek, amellett, hogy a külföldiek is szívesen költöznek hazánkba a bevándorlási politika miatt.


 

 

