Varga Viktor új külsővel sokkolta rajongóit – ezért búcsúzott el a „Viking Krisztus” imidzstől

Varga Viktor Instagram-történetében humorral és öniróniával dokumentálta rajongóinak a nagy átalakulását. Megszokhattuk már, hogy az énekes mindig tud valami meghökkentőt mutatni nézői számára, de most tényleg mindenkit meglepett. A „Viking Krisztus hadvezér kalóz harcos” karakter most pihenőre vonul – legalábbis egy időre biztosan.

Vitéz Varga Viktor már most hiányolja ikonikus arcszőrzetét Fotó: Instagram

Varga Viktor átalakulása mindenkit meglep

A rajongók először hitetlenkedve látták, ahogy Varga Viktor megválik ikonikus szakállától. Az énekes posztjaiban vicces kommentárokkal magyarázta a változást: a borotválkozás után például saját magát „Ormányos Málészájnak” nevezte, majd különböző állatfigurákkal is összehasonlította magát.

A drasztikus váltás mögött azonban komoly szakmai ok áll. Varga Viktor ugyanis részt vesz a TV2 népszerű műsora, a Sztárban Sztár All Stars új évadában. Mint kiderült, a profi maszkok, amelyekkel más előadók bőrébe kell bújnia, nem épp arcszőrzet barátok, így a teljes átalakulás érdekében elengedhetetlen volt a borotválkozás.

A gipsznegatívot is levették az arcomról, amibe bele is ragadt volna a szőr, ha nem borotválkozom meg. Így viszont csak az arcommal együtt lehetett volna levágni

– magyarázta Viktor a közösségi oldalán.

Rá sem lehet ismerni Varga Viktor énekesre Fotó: Instagram

Mesehős a láthatáron

Természetesen a közönség azonnal reagált: a hozzászólásokban egymást érték a megdöbbenést, nevetést és elismerést kifejező üzenetek. Sokan viccesen megjegyezték, hogy a karizmatikus zenész így leginkább a Jégkorszak Sidjére hasonlít, amit maga Viktor is lelkesen vállalt fel – posztjában egy Sid-matricával is megerősítette az új alteregót. A nagy kérdés most az, vajon mennyire ideiglenes ez az átváltozás. Varga Viktor ugyanis már többször bizonyította, hogy szereti a kísérletezést, és nem fél a merész külsőbeli változtatásoktól. Egy biztos: akár rasztás, akár kopasz, akár szakállas vagy teljesen simára borotvált, ő mindig képes meglepni és szórakoztatni közönségét.

Varga Viktor átalakulása most újabb fejezetet nyit a karrierjében, hiszen a műsorban olyan produkciókkal kell majd színpadra állnia, amelyek teljesen más oldalát mutatják meg. A rajongók pedig biztosak lehetnek benne, hogy nemcsak a hangjára, hanem a külső metamorfózisaira is érdemes figyelni.