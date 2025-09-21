Sztárban Sztár All Stars: mutatjuk a 3. élő show legemlékezetesebb pillanatait!

Vasárnap este immár a 3. élő show-jával tért vissza a tévé képernyőjére a TV2 Sztárban Sztár All Stars műsora. A nézőknek igazán nem lehetett oka a panaszra, hiszen ezúttal sem volt hiány emlékezetes, vicces, vagy éppen megható pillanatokban: még a zsebkendők is előkerültek!

Nem volt hiány izgalmakban a Sztárban Sztár All Stars 3. élő adásában sem / Fotó: Markovics Gábor

Galériánk segítségével most átélheted, milyen frenetikus előadást nyújtottak az első adás továbbjutói, azaz Nótár Mary, Király Viktor, Dér Heni, Veréb Tomi, Vavra Bence, Vásáry André, Freddie és Völgyi Zsuzsi, mialatt a zsűri sem hagyta unatkozni a nézőket.

A galériát az alábbi képre kattintva tudod megtekinteni!