Sztárban Sztár All Stars: mutatjuk a 3. élő show legemlékezetesebb pillanatait!

Ezúttal sem volt hiány felemelő, izgalmas, vagy éppen megható pillanatokban. Galériánkkal most újra átélheted ezeket a perceket!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.21.
Módosítva: 2025.09.21.
Sztárban Sztár All Stars galéria emlékezetes

Vasárnap este immár a 3. élő show-jával tért vissza a tévé képernyőjére a TV2 Sztárban Sztár All Stars műsora. A nézőknek igazán nem lehetett oka a panaszra, hiszen ezúttal sem volt hiány emlékezetes, vicces, vagy éppen megható pillanatokban: még a zsebkendők is előkerültek!

178A7077
Nem volt hiány izgalmakban a Sztárban Sztár All Stars 3. élő adásában sem / Fotó: Markovics Gábor

Galériánk segítségével most átélheted, milyen frenetikus előadást nyújtottak az első adás továbbjutói, azaz Nótár Mary, Király Viktor, Dér Heni, Veréb Tomi, Vavra Bence, Vásáry André, Freddie és Völgyi Zsuzsi, mialatt a zsűri sem hagyta unatkozni a nézőket.

A galériát az alábbi képre kattintva tudod megtekinteni!

Sztárban Sztár All Stars - Mutatjuk a 3. élő adás legjobb pillanatait!

fotótegnap, 23:25Fotók: Markovics Gábor

 

 

