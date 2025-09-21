Sztárban Sztár All Stars: mutatjuk a 3. élő show legemlékezetesebb pillanatait!

Ezúttal sem volt hiány felemelő, izgalmas, vagy éppen megható pillanatokban. Galériánkkal most újra átélheted ezeket a perceket!
Vasárnap este immár a 3. élő show-jával tért vissza a tévé képernyőjére a TV2 Sztárban Sztár All Stars műsora. A nézőknek igazán nem lehetett oka a panaszra, hiszen ezúttal sem volt hiány emlékezetes, vicces, vagy éppen megható pillanatokban: még a zsebkendők is előkerültek!
Galériánk segítségével most átélheted, milyen frenetikus előadást nyújtottak az első adás továbbjutói, azaz Nótár Mary, Király Viktor, Dér Heni, Veréb Tomi, Vavra Bence, Vásáry André, Freddie és Völgyi Zsuzsi, mialatt a zsűri sem hagyta unatkozni a nézőket.
A galériát az alábbi képre kattintva tudod megtekinteni!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.