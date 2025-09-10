Egy fatális véletlen miatt született meg Süsü, a sárkány

Takács Vera volt a Süsü, a sárkány bábfilm dramaturgja, pontosan emlékszik, honnan indult az együgyű, de kedves sárkány hazai karrierje. „1973 nyarán vasárnap délutáni takarítás közben a rádiót hallgatva megütötte a fülemet egy sárkány hangja, aki éppen azon sopánkodott, hogy ő milyen süsü, mert az rendben van, hogy elájul, ha meglátja szerelmét, a királylányt, de hogy pont egy kőre essen, az már nem normális… Mindez Bodrogi Gyula hangján. Miroslav Nastosijevic: Süsü, a sárkány című rádiójátéka szólt, Csajági János rendezésében” – emlékezett vissza.

Süsü, a sárkány hazánk legnépszerűbb mesefigurája (Fotó: Zih Zsolt)

Csukás István megmentette a Süsü projektet

„Annyira beleszerelmesedtem a sárkány figurájába, hogy elkezdtem rágni a főnökeim fülét, csináljunk belőle bábjátékot. Addig rágtam, míg megunták és rábólintottak. Jó tessék! Annak rendje módja szerint megvásárolták a megfilmesítési jogokat. Ekkor kezdődött a valódi munka. Jártam íróról íróra, de valahogy a legkiválóbbak sem éreztek rá a «süsüség» ízére. Szerencsére Csukás István éppen kilépett tv szerkesztői állásából, ez azért fontos, mert már nem volt belsős, azaz nyugodtan fel lehetett kérni, írói tehetsége meg vitathatatlan volt. Meglett az igazi!” – lelkendezett Takács Vera.

Így készült a Süsü első része (Fotó: Arcanum, Pajtás, 1976)

Sok idő volt azonban, míg az eredetit továbbgondolva, megszületett a magyar Süsü, Takács Vera és Csukás István rengeteget beszélgetett a történetről. Bekapcsolódott a munkába a rendező, Szabó Attila és a bábtervező, Lévai Sándor is. „Hosszú viták, éjszakázások, veszekedések és nagy röhögések közepette megszületett Süsü! Már nem is hasonlított az eredetire, igazi Csukás-mese lett" – vélekedett.

Szabó Attila 1976 októberében a Pajtásban elmondta, hogy 60 perces filmen dolgoznak, és izgatott, mert ez lesz az első színes bábfilm, ami magyar filmgyárban készül: „Szép feladat, szeretném jól megcsinálni. A mese műfajának szinte minden fontos kelléke, jellemző figurája megtalálható benne. Szerepel itt király, királylány, kincstárnok, királyfi, dadus, hadvezér, szénégető, szép számmal gyerekek és természetesen sárkány. (….) Süsü nagyon különbözik a többiektől. Mesebeli hétfejű társaitól már abban is elüt, hogy neki csak egy feje van, aztán meglehetősen komikus a külseje és a természete, életfelfogása is más.”