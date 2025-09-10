Egy fatális véletlen miatt született meg Süsü, a sárkány

A több generációt szórakoztató Süsü, a sárkánynak Takács Vera volt a dramaturgja, egy rádiójáték adta az ihletet. Ha nem hallja épp takarítás közben, talán meg sem születik Süsü bábfigurája, több generáció egyik kedvenc meséje.
Takács Vera volt a Süsü, a sárkány bábfilm dramaturgja, pontosan emlékszik, honnan indult az együgyű, de kedves sárkány hazai karrierje. „1973 nyarán vasárnap délutáni takarítás közben a rádiót hallgatva megütötte a fülemet egy sárkány hangja, aki éppen azon sopánkodott, hogy ő milyen süsü, mert az rendben van, hogy elájul, ha meglátja szerelmét, a királylányt, de hogy pont egy kőre essen, az már nem normális… Mindez Bodrogi Gyula hangján. Miroslav Nastosijevic: Süsü, a sárkány című rádiójátéka szólt, Csajági János rendezésében” – emlékezett vissza.
„Annyira beleszerelmesedtem a sárkány figurájába, hogy elkezdtem rágni a főnökeim fülét, csináljunk belőle bábjátékot. Addig rágtam, míg megunták és rábólintottak. Jó tessék! Annak rendje módja szerint megvásárolták a megfilmesítési jogokat. Ekkor kezdődött a valódi munka. Jártam íróról íróra, de valahogy a legkiválóbbak sem éreztek rá a «süsüség» ízére. Szerencsére Csukás István éppen kilépett tv szerkesztői állásából, ez azért fontos, mert már nem volt belsős, azaz nyugodtan fel lehetett kérni, írói tehetsége meg vitathatatlan volt. Meglett az igazi!” – lelkendezett Takács Vera.
Sok idő volt azonban, míg az eredetit továbbgondolva, megszületett a magyar Süsü, Takács Vera és Csukás István rengeteget beszélgetett a történetről. Bekapcsolódott a munkába a rendező, Szabó Attila és a bábtervező, Lévai Sándor is. „Hosszú viták, éjszakázások, veszekedések és nagy röhögések közepette megszületett Süsü! Már nem is hasonlított az eredetire, igazi Csukás-mese lett" – vélekedett.
Szabó Attila 1976 októberében a Pajtásban elmondta, hogy 60 perces filmen dolgoznak, és izgatott, mert ez lesz az első színes bábfilm, ami magyar filmgyárban készül: „Szép feladat, szeretném jól megcsinálni. A mese műfajának szinte minden fontos kelléke, jellemző figurája megtalálható benne. Szerepel itt király, királylány, kincstárnok, királyfi, dadus, hadvezér, szénégető, szép számmal gyerekek és természetesen sárkány. (….) Süsü nagyon különbözik a többiektől. Mesebeli hétfejű társaitól már abban is elüt, hogy neki csak egy feje van, aztán meglehetősen komikus a külseje és a természete, életfelfogása is más.”
Három évvel azután, hogy Takács Vera beleszeretett egy hangjátékon keresztül a kedves egyfejű sárkány figurájába, 1976 őszén végül elkészült az első rész. Szenteste, délután adta le a Magyar Televízió, kevesen látták, a kritika sem nagyon szerette, de fél év múlva a Kőszegi Szemlén már osztatlan volt a siker és az első díjat is megkapták az alkotók.
„Aztán minden díjtól, elemzéstől függetlenül 27 ország vásárolta meg másfél év alatt. Kezdett kiderülni, hogy ez tényleg jó, hogy tényleg eltalált valamit, de azt, hogy még ma is állandóan vetítik a televíziók, sosem gondoltuk volna. Süsü születését azóta legendák övezik. Minden résztvevő úgy gondolja, hogy nélküle nem jöhetett volna létre. És tényleg, talán ez a titok! Olyan munkatársak csinálták, akik a magukénak érezték és mindent beleadtak” – jegyezte meg blogján a legendás tévés.
Csukás István legismertebb mesehősei közül a Sajdik Ferenc által rajzolt Pom Pom és a Lévai Sándor tervezte Süsü, a sárkány figurái kerültek az író sírjára, Pintér Attila szobrászművész alkotta meg ezeket. 2024-ben Süsü szobrát ellopták, a hangját adó Bodrogi Gyula „minősíthetetlen, kimondhatatlan gazemberségnek” nevezte a tettet.
