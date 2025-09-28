RETRO RÁDIÓ

Nem hiszed el, mit kapott a szülinapos Görög Zita – Fotó

A színésznő boldogan ünnepelte 46. születésnapját.

Létrehozva: 2025.09.28. 16:00
Módosítva: 2025.09.28. 16:26
Görög Zita ezúttal egy igazán érzelmes videót osztott meg rajongóival: születésnapján csodálatos meglepetés várta.

A szeptember 27-én 46. életévét ünneplő színésznőt otthonában lepték meg : nappaliját nemcsak virágokkal és „Happy Birthday” feliratú lufikkal díszítették ki, hanem személyes fotókkal is. A képek különleges módon, héliumos lufikra kötött madzagokon lebegtek, és családi, baráti pillanatokat örökítettek meg.

A videó későbbi részén már Zitát láthatjuk, amint születésnapi tortájával ünnepel, önfeledten énekel és mulat, miközben a torta tetején tűzijáték szikrázik.

Instagram-bejegyzéséhez mindössze ennyit írt:

Most komolyan! Ki számolja?

És valóban: teljesen jogos a kérdés, hiszen a színésznő és modell élő példája annak, hogy az életkor tényleg csak egy szám, és ő egyáltalán nem néz ki annyinak, amennyi.

Görög Zita rajongói által is fel lett köszöntve

Zita nemcsak családjával és barátaival ünnepelhetett, hanem követői is sok boldogságot kívántak neki. A sok „Isten éltessen!” és „Boldog születésnapot!” mellett sokan kívánták, hogy érjen füle a bokájáig, és sok boldogságot és egészséget is kívántak neki.

 

