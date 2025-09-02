Reped a bikini? Metzker Viki elképesztő fürdőruhás képet posztolt

„Mindenhol jó, de a legjobb...”
Szeptember 1-jével beköszöntött az őszi időszak, a legtöbben a borongós, esős napokra készülnek. Nem úgy Metzker Viki, aki elképesztő képeket posztolt Instagram-oldalán – férfi követői legnagyobb örömére.
Bár a szeptemberrel megkezdődött az őszi időszak, a forróságtól nem kell még elköszönnünk, így tette ezt Metzker Viki is, aki elképesztő szexi fotókat posztolt az Instagramra. „Mindenhol jó, de a legjobb otthon (és tényleg)” – írta a bejegyzésébe.
A szexi DJ meglepte követőit, neon színű bikiniben, egy jacuzziban pózol. A rajongók természetesen örülnek, hiszen a látvány tényleg izzasztó, meg sem érezni, hogy beköszöntött az ősz.
