Most jött: autóbalesetet szenvedett a híres színész, azonnal kórházba kellett szállítani

Josh Hartnett utas volt az autóban, ami ütközött.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.30. 09:14
Rémisztő hír jött Kanadából, ugyanis a Pearl Harbor - Égi háború, Oppenheimer, 40 nap és 40 éjszaka és A sötétség 30 napja sztárja, Josh Hartnett autóbalesetet szenvedett és kórházba kellett vinni.

Fotó: AFP

Josh Hartnett Kanadában forgat egy sorozatot a Netflixnek, és éppen hazafelé vitte őt a sofőr, mikor a jármű összeütközött egy járőrkocsival. Senki sem sérült meg súlyosan, de minden érintettet kórházba szállítottak kivizsgálásra a biztonság kedvéért.

Egyelőre nem közölték a címét annak a sorozatnak, amin Josh Hartnett dolgozik Kanadában, de a rövid leírás alapján arról szól, hogy egy halásznak meg kell védenie a családját és a közösségét, miután egy tengeri szörnyeteg elkezdi terrorizálni őket – a bemutató dátuma sem ismert, de jó eséllyel jövőre, vagy legkésőbb 2027-ben érkezik.

