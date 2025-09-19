„A nap, amitől évek óta rettegek” – Hajdú Péter kedvese 30 éves lett

Láng Eszter, Hajdú Péter kedvese ma ünnepli 30. születésnapját.

Hajdú Péter kedvese 30 éves lett (Fotó: Szabolcs László / Hot! magazin)

Az ünneplésre Eszter egy elegáns, ezüst ruhás, ünnepi hangulatú Instagram-fotóval készült, amelyen ezüst lufik mellett pózol, de bár a kép is látványos volt, az igazi figyelmet az aláírt üzenet mély érzései kapták.

Hirtelen 30. A nap, amitől évek óta rettegek, elérkezett. Életem legboldogabb pillanatait a húszas éveim alatt éltem meg. Minden nap hálát adok a családomért, a barátaimért és azért, hogy azt csinálhatom, amit szeretek. Így a húszas éveimet búcsúztatva csak ennyit kérhetek: tartson ez a boldogság örökké.

– írta a poszt mellé.

Hajdú Péter is felköszöntötte szerelmét

Természetesen Hajdú Péter sem feledkezett meg párja születésnapjáról. A pár 2022 óta van együtt és egy közös gyermekük is van akit Dominik-nak neveztek el. Ő is megosztotta a képet, és az alá írt szövegben így köszöntötte Esztert:

Ma te ünnepelsz, de számomra minden nap ünnep, amióta mellettem vagy. Isten éltessen nagyon sokáig!

A megható sorokra záporozni kezdtek a kommentek. Rajongók és hírességek egyaránt jókívánságokat küldtek Eszternek.

Többek között Bohár Dániel, Rubint Réka, Virág Anita, és sok más ismert személyiség is boldog, egészséges éveket kívánt a művésznőnek.