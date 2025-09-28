MI köze az Ázsia Expressznek a szexi fotókhoz?

A címben feltett kérdésre a válasz: az ezekben a témákban született cikkek érdekelte legjobban a Metropol olvasóit. Az Ázsia Expressz, Mihályfi Luca és Papp Gabi mindent vittek.
Az Ázsia Expressz hétfőn befut az utolsó két hetébe, és ahogy a számokat látjuk, óriási érdeklődés fogja övezni. Ugyanis a héten a Metropolon a TV2 kalandreality-jéről szóló anyagok vonzották az olvasókat a legjobban.
De nemcsak az Ázsia Expressz, hanem a kísérő netes műsor, a Nánázsia is rendkívül népszerű, hiszen abból mindig izgalmas titkokat tudhatunk meg. A héten például azt, hogy miként zajlott a húsvét a stábtagok között.
A kalandreality egyik legsokkolóbb pillanata az volt a játékosok számára a héten, amikor Ördög Nóri olyat kért tőlük, hogy még a producerek szeme is elkerekedett.
A TV2 sikerműsora mellett a szexi fotók értek el nagy érdeklődést. Például a Mihályfi Luca szexi posztjáról szóló írásunk.
A Dancing with the Stars egykori üdvöskéje mellett, a Next Top Model Hungary-ből ismert Papp Gabi is elkényeztette a rajongóit dögös képekkel.
A fentebb taglalt témák mellett arra is sokan kíváncsiak voltak, hogy mennyire szoros a kapcsolat Papadimitriu Athina és lánya között.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.