MI köze az Ázsia Expressznek a szexi fotókhoz?

A címben feltett kérdésre a válasz: az ezekben a témákban született cikkek érdekelte legjobban a Metropol olvasóit. Az Ázsia Expressz, Mihályfi Luca és Papp Gabi mindent vittek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.28. 18:40
Mihályfi Luca Ördög Nóri Papp Gabi

Az Ázsia Expressz hétfőn befut az utolsó két hetébe, és ahogy a számokat látjuk, óriási érdeklődés fogja övezni. Ugyanis a héten a Metropolon a TV2 kalandreality-jéről szóló anyagok vonzották az olvasókat a legjobban. 

Ördög Nóra nem hitt a szemének az Ázsia Expressz forgatásán
Az Ázsia Expressz fordulatain néha még Ördög Nóra is meglepődik (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz mellett a szexi képek hódítottak

De nemcsak az Ázsia Expressz, hanem a kísérő netes műsor, a Nánázsia is rendkívül népszerű, hiszen abból mindig izgalmas titkokat tudhatunk meg. A héten például azt, hogy miként zajlott a húsvét a stábtagok között.

 

A kalandreality egyik legsokkolóbb pillanata az volt a játékosok számára a héten, amikor Ördög Nóri olyat kért tőlük, hogy még a producerek szeme is elkerekedett.

 

A TV2 sikerműsora mellett a szexi fotók értek el nagy érdeklődést. Például a Mihályfi Luca szexi posztjáról szóló írásunk.

 

A Dancing with the Stars egykori üdvöskéje mellett, a Next Top Model Hungary-ből ismert Papp Gabi is elkényeztette a rajongóit dögös képekkel.

 

A fentebb taglalt témák mellett arra is sokan kíváncsiak voltak, hogy mennyire szoros a kapcsolat Papadimitriu Athina és lánya között. 

 

