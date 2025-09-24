Ázsia Expressz: Ördög Nóri nemhiába reménykedett, elképesztő dolog történt

„Tisztára meg vagyok hatódva” – mondja Ördög Nóri a Nánásiáék hivatalos Instagram-oldalán közzétett Nánázsia videórészlet elején, Ázsia Expressz-napernyők és kamerák kereszttüzében. Bár a reality most látható a TV2 műsorán hétköznap esténként, a felvételek tavasszal zajlottak. Máris kiderül, miért volt fontos megjegyezni ezt!

Ázsia Expressz: húsvétkor is forgattak, Ördög Nóri pedig kint sem maradt locsolók nélkül (Fotó: TV2)

Húsvéthétfő munkaszüneti nap, de nem az Ázsia Expressz forgatásán!

Ugyan némi ráhatással, mert rákérdeztem, hogy ki fog locsolkodni, de meglocsoltak

– árulja el Ördög Nóri, mivel húsvéthétfőn is forgatott kint a stáb. Szóval Ördög Nóri nemhiába reménykedett, elképesztő dolog történt, Ázsiában is megelevenedett a magyarországi húsvéti hagyomány. „Egyébként Rajmi volt az első, aki kapcsolt, Curtis elirigyelte, azonnal kért ő is egyet... és meglocsoltak minket. Idén sem fogunk elhervadni” – mondja az Ázsia Expressz műsorvezetője, aki egy hangulatos, kulisszák mögötti videóban mesélt erről.

Mutatjuk is!

Ha pedig kedvet kaptál az egész részhez, az is itt van! (A teljes évadért pedig KATTINTS IDE!)