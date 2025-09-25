Erotikus képek kerültek elő a TV2 sztárjáról

A Next Top Model Hungary reality a TV2-n futott 2024-ben, 16 lány versenyzett a Magyarország következő Topmodellje címéért. A nyertes két évre szóló modellszerződést kapott, emellett 2024-ben a Schwarzkopf Gliss márka magyarországi nagykövete lett, és szerepelhet a Joy magazin címlapján. Papp Gabi modellként a versenyt nem nyerte meg, de ismertséget szerzett a műsorral.

Papp Gabi Instagram oldalán előszeretettel oszt meg magáról szexi képeket (Fotó: Szabolcs László / Mediaworks archív)

A műsor 2024. márciusában indult Ördög Nóra vezetésével. Papp Gabi az egyik emlékezetes karakter volt, egy rutinosabb modell. Végül az ötödik helyen végzett, sok adásban szerepelt. Itt megnézheti újabb, erotikus képeit:



Pár nappal korábban is kitett több szexi fotót:

Papp Gabi férje oldalán talált rá a boldogságra

„Közel két éve zajlott a Next Top Model Hungary forgatása, ami után rengeteg munkát kaptam Magyarországon, emiatt szinte folyamatosan ingáztam. Az elmúlt időszakban sok időt töltöttem távol a családomtól, ami nagyon megviselt, ezért egy ideje már fontolgattuk a hazaköltözést. Mostanra ez a döntés szépen megérett bennünk” – mesélte Papp Gabi nemrég a hot! Magazinnak.

A modell idén februárban szinte teljes titokban házasodott, egy polgári szertartást tartottak, amelyre szűk körben került sor. Papp Gabi kislányán kívül csak négyen vettek részt rajta, feltehetően a friss házasok tanúi és a párjaik.

Papp Gabi Next Top Model Hungary című műsorban az ötödik helyig jutott (Fotó: Szabolcs László / Mediaworks archív)

A csinos modell babát szeretne

A házaspár már régóta szeretne kisbabát, de eddig nem jártak sikerrel: „Már egy ideje próbálkozunk, de egyelőre nem sikerült teherbe esnem. Ettől függetlenül nagyon is tervben van, és ha úgy dönt, hogy jönni szeretne, mi teljesen nyitott szívvel várjuk.”

Mint mesélte, azt gondolta, hogy a műsor hozta ismertség pár nap után semmivé lesz, de még mindig felismerik. „Azt hittem, ez a csoda három napig tart, de nem. Sok fiú és lány ír rám a mai napig, az utcán is megállítanak. Még mindig nem szoktam meg teljesen, hogy a boltban vagy a villamoson a nevemet kiáltják, és odajönnek hozzám, fotót kérnek" – nyilatkozta korábban a modell, aki varázslatos átalakulásokra is képes.