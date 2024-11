Felismerhetetlen lett a TV2 sztárja: „Egy szakasza lezárult az életemnek”

A nőknek időről időre szüksége van a megújulásra, és ezzel Papp Gabi pontosan tisztában van. A Next Top Model Hungary szereplője életébe annak idején váratlanul jött a modellkedés, külföldön is szerencsét próbált, majd némi kihagyás után újra visszaállt a kamerák elé. Régebbi képeit elnézve igazi kaméleon, aki most ismét külsőt változtatott.

Papp Gabi igazi kaméleon: folyton változtatja a külsejét (Fotó: Instagram)

Papp Gabi folyton megújul

„Egy szakasza lezárult az életemnek, és most »back to black«” – írta közösségi oldalán, arra célozva, hogy mostantól újra fekete fürtökkel hódít. A TV2 tehetségkutató realityjének rangidős versenyzője rövid, felnyírt, sötétbarna hajjal érkezett a versenybe. Ennek fontos jelentősége volt számára: a rövid tincsekkel is jelképezte, hogy nem szégyelli testi tökéletlenségét, azaz azt, hogy egy kutyatámadás következtében súlyosan roncsolódott az egyik füle.

Gabi ezzel a frizurával kedve szerint dönthetett úgy, hogy eltakarja, vagy megmutatja sérült jobb fülét (Fotó: Bors)

Célja volt megmutatni a műsorban, hogy így is lehet valaki modell, méghozzá eredményes. A műsorban is sokáig jutott, azóta pedig egymást érik a felkérések: a legutóbbi képein már szőkén láthattuk...

A közösségi oldalán lejjebb görgetve pedig hosszú barna hajjal is látható.

Bár magánéletét illetően diszkrét, nem kizárt, hogy párkapcsolati tényező is áll a frizuraváltás mögött. Gabi jelenleg Bristolban él családjával is kislányával, de korábban arról beszélt, hogy nincs kizárva, hogy visszaköltözik Magyarországra.