Ázsia Expressz: Ördög Nóri ezt a trükköt alkalmazhatta a műsorban

Sok minden átjön a tévé képernyőjén az Ázsia Expressz című reality nehézségei közül. A stoppolás, a szálláskeresés vagy éppen a szállás adta kihívások közül többel is lehet azonosulni. Ugyanakkor az embert próbáló hőség és páratartalom okozta kihívások leginkább a játékosok beszámolói által lehetnek ismertek. Ezek pedig nemcsak a versenyzőket, de a stáb tagjait, így a műsorvezetőt, Ördög Nórit is próbára teszik.

Olykor pokoli hőség és brutálisan magas páratartalom tette próbára az Ázsia Expressz stábját: Ördög Nóri rúzsos trükköt alkalmazhatott a műsorban (Fotó: Szabolcs László)

Sminktrükköt alkalmazott Ördög Nóri az Ázsia Expressz forgatasán?

Az ázsiai helyszíneken tapasztalt magas hőmérsékletnek és a magas páratartalomnak nyoma sincs Ördög Nóri sminkjén, aki a minap egy érdekes trükköt árult el Insta-sztoriban az Instagram-oldalán.

„Rúzstartósító trükk – Rúzsozás előtt tegyél egy leheletnyi átlátszó púdert az ajkakra, 2x tartósabb lesz, nem kenődik el a kávé/reggeli után sem”

– szól a praktika. Lehet, hogy Ördög Nóri is ezt a módszert alkalmazta az Ázsia Expressz forgatása során?