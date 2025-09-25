Ázsia Expressz: Ördög Nóri ezt a trükköt alkalmazhatta a műsorban

Nemegyszer embert próbáló körülmények vártak a műsor résztvevőire. Az Ázsia Expressz nem csak a játékosokat tette próbára.
Sok minden átjön a tévé képernyőjén az Ázsia Expressz című reality nehézségei közül. A stoppolás, a szálláskeresés vagy éppen a szállás adta kihívások közül többel is lehet azonosulni. Ugyanakkor az embert próbáló hőség és páratartalom okozta kihívások leginkább a játékosok beszámolói által lehetnek ismertek. Ezek pedig nemcsak a versenyzőket, de a stáb tagjait, így a műsorvezetőt, Ördög Nórit is próbára teszik.
Az ázsiai helyszíneken tapasztalt magas hőmérsékletnek és a magas páratartalomnak nyoma sincs Ördög Nóri sminkjén, aki a minap egy érdekes trükköt árult el Insta-sztoriban az Instagram-oldalán.
„Rúzstartósító trükk – Rúzsozás előtt tegyél egy leheletnyi átlátszó púdert az ajkakra, 2x tartósabb lesz, nem kenődik el a kávé/reggeli után sem”
– szól a praktika. Lehet, hogy Ördög Nóri is ezt a módszert alkalmazta az Ázsia Expressz forgatása során?
