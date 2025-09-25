RETRO RÁDIÓ

Ázsia Expressz: Ördög Nóri ezt a trükköt alkalmazhatta a műsorban

Nemegyszer embert próbáló körülmények vártak a műsor résztvevőire. Az Ázsia Expressz nem csak a játékosokat tette próbára.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.09.25. 18:00
Ázsia Expressz Ördög Nóri smink trükk

Sok minden átjön a tévé képernyőjén az Ázsia Expressz című reality nehézségei közül. A stoppolás, a szálláskeresés vagy éppen a szállás adta kihívások közül többel is lehet azonosulni. Ugyanakkor az embert próbáló hőség és páratartalom okozta kihívások leginkább a játékosok beszámolói által lehetnek ismertek. Ezek pedig nemcsak a versenyzőket, de a stáb tagjait, így a műsorvezetőt, Ördög Nórit is próbára teszik.

Ördög Nóra, Ázsia Expressz
Olykor pokoli hőség és brutálisan magas páratartalom tette próbára az Ázsia Expressz stábját: Ördög Nóri rúzsos trükköt alkalmazhatott a műsorban (Fotó: Szabolcs László)

Sminktrükköt alkalmazott Ördög Nóri az Ázsia Expressz forgatasán?

Az ázsiai helyszíneken tapasztalt magas hőmérsékletnek és a magas páratartalomnak nyoma sincs Ördög Nóri sminkjén, aki a minap egy érdekes trükköt árult el Insta-sztoriban az Instagram-oldalán.

„Rúzstartósító trükk – Rúzsozás előtt tegyél egy leheletnyi átlátszó púdert az ajkakra, 2x tartósabb lesz, nem kenődik el a kávé/reggeli után sem”
– szól a praktika. Lehet, hogy Ördög Nóri is ezt a módszert alkalmazta az Ázsia Expressz forgatása során?

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
