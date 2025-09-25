Ázsia Expressz: ezért állít páratlan időpontra ébresztőt a műsor sztárja

Bár már a második héten el kellett hagynia az Ázsia Expressz csapatát súlyos lábsérülése miatt, Dulin Metta bevallotta: ha rajta múlik, akár négykézláb is végigment volna Malajzián és Indonézián. Nem rajta múlt. Pedig ameddig csak engedték, ő kőkeményen küzdött összeszorított foggal, fájdalomcsillapítóval, de ment előre, igyekezve a lehető legkevésbé hátráltatni játékostársát, Lakatos Leventét.

Az Ázsia Expressz hőse, Dulin Metta bevallotta: mindig páratlan időpontra állít ébresztőt

Fotó: Szabolcs László/Metropol

Meglepő dolgot árult el magáról az Ázsia Expressz hőse

Dulin Metta félrelépése is komoly fájdalmakat hozott, ám kiderült, nem csak kibicsaklott a lába: csonthártyagyulladás és a szalagok megnyúlása egyaránt kínozta. Jó fél évbe telt, mire újra hódolhatott az egyik kedvenc hobbijának, és ismét kerékpárra ülhetett.

Most viszont, egy instagramos kérdezz-felelek során, egy hétköznapi felvetés kapcsán meglepő dolog derült ki Mettáról.

Mikor kelsz reggel?

– érdeklődött a kérdező.

„Az esetek többségében korán kelek. Ha nem kell órára ébrednem, akkor is 7-8 körül magamtól felkelek. Későn fekszem este, ezért kb. 10 naponta fixen van egy napom, amikor hiába kelek korán, egész nap csak fetrengek és pihenek. És ahogy látjátok, MINDIG páratlan számra van állítva az ébresztőm. Nincs semmi speciális ebben, egészen egyszerűen így szeretem”

– olvasható Dulin Metta válasza.