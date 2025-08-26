„Jaj ne!” – Énekesnő akar lenni a Romantic sztárjának a lánya: kiakadt az énekesnő

Kunovics Katinka sokoldalú, tanult énekeső. A magyar jazz-zene egyik kiemelkedő alakja, Babos Gyula zenekarában is énekelt, illetve vokálozott Charlie és Ganxsta Zolee lemezein is, de Gáspár Győző oldalán a Romantic együttes is fontos állomása lett zenei karrierjének. Annak idején nővére motiválta a zenei pályára, amire most a lánya is vágyik…

Kunovics Katinka lánya is énekesi pályára vágyik: Katinka nincs ettől elragadtatva (Fotó: TV2)

Gyerekkora óta énekesnőnek készült Kunovics Katinka

Kunovics Katinka kislánya, aki szintén Kunovics Katinka, édesanyja nyomdokaiba lépve énekesnőnek készül.

„Kicsi korom óta énekelek. Most 11 éves vagyok” – ismerte el kissé szégyellősen mosolyogva az énekesnő lánya a Retro Rádióban, Abaházi Csaba műsorában.

A Romantic énekesnője elmondta:

„Kilencéves koromban kezdtem zongorázni tanulni, aztán később, 16 évesen kezdtem hivatalos énekelni. Követni akartam a tizenegy évvel idősebb nővérem példáját: zongora, ének, külföld. Abszolút ez volt a cél, semmi más, nem akartam sztár lenni” – árulta el, utalva vendéglátós zenészként dolgozó testvére, majd hozzátette: édesanyjuk támogatta ezeket a karrierálmokat.

„Ez borzasztó nehéz és instabil szakma és élet”

B-terv ezért nem is volt:

„Nem tanultam semmi szakmát, hiszen tudtam, hogy mit akarok. Szóval csak a cél érdekében gyűrtem a gimnáziumot, de már a klasszikus zenére koncentráltam” – fogalmazott az Abaházi Presszóban, majd hozzátette, mára ezt kissé bánja, és lányának nem is engedné ezt az utat…

Kislánya elárulta:

„Ebben az évben szeretnék elkezdeni zongorázni. Ha nagy leszek, énekes-táncos szeretnék lenni.”

„Jaj ne!” – vágta rá édesanyja. „Ne csak az legyen. Visszagondolva sajnálom, hogy nem tanultam mellette civil szakmát. Fog is tanulni valamit, nem hagyjuk, hogy ez így maradjon. Ez borzasztó nehéz és instabil szakma és élet” – fejtette ki Katinka.