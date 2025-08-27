RETRO RÁDIÓ

,,A szívem szakadt meg” – Könnyfakasztó történetet osztott meg Gelencsér Tímea

Kutyasétáltatás közben történt az eset.

Megosztás
Szerző: Alexa
Létrehozva: 2025.08.27. 13:15
Gelencsér Tímea kutya idős férfi vakvezető

Az egykori szépségkirálynő, Gelencsér Tímea kiskutyája, Füge rendkívül kedves a számára, a napokban azonban épp kutyasétáltatás közben tapasztalt meg egy szívszorító dolgot. Gelencsér Tímea ekkor egy látássérült ember segítségére sietett.

Gelencsér Tímea
Gelencsér Tímea kutyasétáltatás közben segített egy idős embernek / Fotó: Szabolcs László

Pár hete egy idős emberen segített Gelencsér Tímea, amikor a férfi meglepő dolgot közölt vele.

Pár hete Hajnival sétáltattuk Fügét a Feneketlen-tónál. Arra sétált egy látássérült úriember és láttuk, hogy nem találja az utat. Hajni azonnal odaugrott és kérdezte, hogy miben segíthetünk, mire elmondta, hogy a szabadtéri színpadot keresi és megköszönné, ha útbaigazítanánk

- írta meg az Instagram- oldalán Tímea.

Bár az idős férfi közölte velük, hogy nem szeretné az idejüket rabolni, a lányok szíves-örömest a rendelkezésére álltak.

Elmondtuk neki, hogy tényleg szívesen elkísérjük, különben is itt van a kiskutyánk, Füge,  aki arra még nem járt, biztosan örül, ha szaglászhat még

- tette hozzá Gelencsér Tímea. 

Erre reagálva a bácsi megdöbbentő történetet osztott meg velük.

Elmesélte, hogy nagyon szeretne vakvezető kutyát de sajnos hosszú a várólista és még várakozik. Kérdem én, körülbelül 70 éves volt az úriember, hova várjon még? A szívem szakadt meg…

- zárta sorait az aranylelkű Timi.

A tegnapi napon volt a kutyák világnapja, emiatt különösen rendkívül megrendítő az idős úr története, aki csak egy segítő társat szeretne maga mellé, de a körülmények ezt megnehezítik.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu