,,A szívem szakadt meg” – Könnyfakasztó történetet osztott meg Gelencsér Tímea

Kutyasétáltatás közben történt az eset.
Az egykori szépségkirálynő, Gelencsér Tímea kiskutyája, Füge rendkívül kedves a számára, a napokban azonban épp kutyasétáltatás közben tapasztalt meg egy szívszorító dolgot. Gelencsér Tímea ekkor egy látássérült ember segítségére sietett.
Pár hete Hajnival sétáltattuk Fügét a Feneketlen-tónál. Arra sétált egy látássérült úriember és láttuk, hogy nem találja az utat. Hajni azonnal odaugrott és kérdezte, hogy miben segíthetünk, mire elmondta, hogy a szabadtéri színpadot keresi és megköszönné, ha útbaigazítanánk
- írta meg az Instagram- oldalán Tímea.
Bár az idős férfi közölte velük, hogy nem szeretné az idejüket rabolni, a lányok szíves-örömest a rendelkezésére álltak.
Elmondtuk neki, hogy tényleg szívesen elkísérjük, különben is itt van a kiskutyánk, Füge, aki arra még nem járt, biztosan örül, ha szaglászhat még
- tette hozzá Gelencsér Tímea.
Erre reagálva a bácsi megdöbbentő történetet osztott meg velük.
Elmesélte, hogy nagyon szeretne vakvezető kutyát de sajnos hosszú a várólista és még várakozik. Kérdem én, körülbelül 70 éves volt az úriember, hova várjon még? A szívem szakadt meg…
- zárta sorait az aranylelkű Timi.
A tegnapi napon volt a kutyák világnapja, emiatt különösen rendkívül megrendítő az idős úr története, aki csak egy segítő társat szeretne maga mellé, de a körülmények ezt megnehezítik.
