,,A szívem szakadt meg” – Könnyfakasztó történetet osztott meg Gelencsér Tímea

Az egykori szépségkirálynő, Gelencsér Tímea kiskutyája, Füge rendkívül kedves a számára, a napokban azonban épp kutyasétáltatás közben tapasztalt meg egy szívszorító dolgot. Gelencsér Tímea ekkor egy látássérült ember segítségére sietett.

Gelencsér Tímea kutyasétáltatás közben segített egy idős embernek / Fotó: Szabolcs László

Pár hete egy idős emberen segített Gelencsér Tímea, amikor a férfi meglepő dolgot közölt vele.

Pár hete Hajnival sétáltattuk Fügét a Feneketlen-tónál. Arra sétált egy látássérült úriember és láttuk, hogy nem találja az utat. Hajni azonnal odaugrott és kérdezte, hogy miben segíthetünk, mire elmondta, hogy a szabadtéri színpadot keresi és megköszönné, ha útbaigazítanánk

- írta meg az Instagram- oldalán Tímea.

Bár az idős férfi közölte velük, hogy nem szeretné az idejüket rabolni, a lányok szíves-örömest a rendelkezésére álltak.

Elmondtuk neki, hogy tényleg szívesen elkísérjük, különben is itt van a kiskutyánk, Füge, aki arra még nem járt, biztosan örül, ha szaglászhat még

- tette hozzá Gelencsér Tímea.

Erre reagálva a bácsi megdöbbentő történetet osztott meg velük.

Elmesélte, hogy nagyon szeretne vakvezető kutyát de sajnos hosszú a várólista és még várakozik. Kérdem én, körülbelül 70 éves volt az úriember, hova várjon még? A szívem szakadt meg…

- zárta sorait az aranylelkű Timi.

A tegnapi napon volt a kutyák világnapja, emiatt különösen rendkívül megrendítő az idős úr története, aki csak egy segítő társat szeretne maga mellé, de a körülmények ezt megnehezítik.