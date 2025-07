Fekete Laci fia miatt nagyot bukott Sebestyén Balázs: Nem hiszed el mire fogadott!

A Balázsék műsorvezetői Fekete Miklóst látták vendégül ma reggel, szó szerint, ugyanis némi étellel is készültek neki. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Ráskó Eszter fogadtak is az erőemelő teljesítményére, de ami ezután jött arra nem számítottak.

Sebestyén Balázs Fekete Miki miatt bukta el a fogadást, erre az eredményre senki sem számított Fotó: HAON

Fekete Miki apja nyomdokaiba lépett, de közös portfóliójukat azzal is kiegészítette, hogy különböző evős kihívásokkal szórakoztatják az internet népét, mint például, hogy egy nap alatt 8000 kalóriát esznek meg, ahogyan egy külföldi erőemelő szokta. A Balázsék mai adásában is hasonló feladatot vállalt, amire a műsorvezetők fogadtak is. Miki arra vállalkozott, hogy kipróbálja, mennyi fagylaltot képes megenni egyszerre, reggel 8-kor. A legerősebb gamer nevet is büszkén viselő férfi maga is igencsak bizonytalanul állt a feladathoz, hiszen nem egy bevett gyakorlat, hogy ilyesmi rekord felállítással próbálkozzon, különösen ebben az időpontban. Ezzel a hozzáállással kicsit félre is vezette a Rádió 1 műsorvezetőit, ugyanis ez alapján Balázs egy, Feri 1,5, míg Eszter 1,3 kilóra tippelt.

Sebestyén Balázs csúnyán elbukott

A műsor névadója igazán mellélőtt, ugyanis Miki még a csípős szósszal megbolondított fagyit is bevállalta, persze csak kóstolásra. A trió már a kihívás közben szinte elszörnyedve nézte, ahogy Miki minden elképzelésüket felülmúlja.

Már majdnem egy tégely fagyi elfogyott? Ne csináld már. Akkor rendesen alátippeltem. Szerénykedett itt, hogy nem bírja, meg reggel van ehhez képest ránézésre már majdnem két kilónál jár

– döbbent le Balázs.

„Én tippeltem a legtöbbet, szóval már biztos, hogy én nyerek, jöhet a pénz” – viccelődött Feri a gyors bukáson, bár azt nem tudhatjuk valóban volt-e anyagi tét, de Sebestyén Balázs vagyona valószínűleg biztonságban van.

Nekem az első tippem 1,7 volt, de láttam, hogy hogy viselkedik, szóval azt hittem, hogy ez nem fog összejönni

– magyarázta lemondóan Eszter.

Végül Fekete Miki rekordkísérletének eredménye körülbelül 2,1 kiló fagylalt lehetett, bár teljesen pontosan nem tudták lemérni, ami valóban elég messze van Balázs tippjétől. De elmondása szerint ezek után még reggelizni is elment, majd egy edzést is bevállalt.