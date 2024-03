Félelmetes sérülésből lábadozik Fekete Laci fia

Fekete Miklós szintén olyan erősember, mint édesapja. Még októberben jelentette be, hogy egy hatalmas traktorkerék emelése közben elszakadt az Achilles-ina egy edzés során. A szerencsének és a gyors orvosi beavatkozásnak köszönhetően, hamar a gyógyulás útjára lépett. Korábban a Borsnak büszkén mesélte, hogy még az orvosait is meglepte azzal, hogy milyen gyorsan gyógyul a sérülése.

Fekete Miklós a sérülése miatt sem akarta abbahagyni az edzést. (Fotó: Fekete Miklós)

„Az orvosok is meglepődtek, hogy mennyire gyorsan gyógyulok. Nem voltam összetörve, sőt folyamatosan feszegettem volna a határaimat. Már az elejétől levettem a merevítőmet, és nagyon óvatosan mozgattam a lábamat. Egyedül a mozgás volt nehéz, hiszen folyamatosan jöttem-mentem a forgatások miatt. A legnehezebb talán az edzés hiánya volt, ezért a közeli edzőterembe is lementem, mert annyira hiányzott, hogy azzal álmodtam” – mesélte a Borsnak az erősember, aki azt is kihangsúlyozta, hogy a gyógytornát is becsülettel végzi.

Nem bírta tovább Fekete Miklós, meg kellett emelnie egy nehezebb követ. (Fotó: Instagram/ Fekete Miklós)

Már a nehéz kövekhez is visszatért Fekete Miklós

Mikinek láthatóan egyre jobban van a lába, bár korábban már sikerült elhagynia a mankót, de akkor még a nehéz súlyok emelésétől óva intették orvosai. Nemrég azonban a sportember saját YouTube csatornáján is megmutatta, hogyan néz ki most az operáció helye. Sőt, már a komolyabb edzéshez is visszatérhetett.

„Na nézzük meg a kőgolyókat, mert már nagyon izgatottan várnak rám. Ezer éve nem láttam őket! Ugye ez a 100 kilós golyó, sérülés előtt erre még ránézni sem akartam, mert minek. Szerintem ez lesz, ami vissza fog rángatni engem a kőgolyók világába” – mondta a videójában az erős emelő, aki még egy 150 kilósat is megpróbálta megemelni.