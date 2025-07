Hoppá: Katalin hercegné megszegte a királyi protokollt

Katalin hercegné hét hónapos terhes volt Lajos herceggel, amikor 2018 februárjába ellátogatott a Szülészek és Nőgyógyászok Királyi Kollégiumának londoni központjába.

Katalin hercegné megszegte a királyi protokollt / Fotó: Jonathan Brady (Illusztráció)

Katalin hercegné megszegte a királyi protokollt egy megható eseményen

A látogatás alkalmával jelentették be, hogy a hercegné lesz az intézmény új védnöke, valamint a „Nursing Now” (Ápolás Most) kampány támogatását is elvállalta.

Amikor üdvözölte az egybegyűlteket, a szeme sarkából megpillantotta Jacqueline Dunkley-Bent professzort, azt a szülésznőt, aki segítette világra hozni György herceget és Sarolta hercegnőt, és hatalmas öleléssel üdvözölte őt – ezzel pedig megszegte a királyi protokollt.

A hercegné szülésére több mint egy hónapon át egy háromfős szülésznői csapat állt készenlétben, váltott műszakokban, arra az esetre, ha Katalin idő előtt kórházba kerülne. Dunkley‑Bent professzor már korábban is szoros kapcsolatban állt vele, hiszen 2013-ban ő segítette világra György herceget.

A brit királyi család hivatalos honlapja szerint, ha valaki találkozik egy királyi személlyel, a férfiaknak illik nyakból meghajtani a fejüket, a nőknek pedig kis pukedlit tenni. Megszólításkor szintén szabályok érvényesek: első alkalommal „Your Royal Highness” (Királyi Fenség), ezt követően „Sir” (Uram) vagy „Ma’am” (Hölgyem) - írja a DailyMail.

Katalin azonban gyakran lazábban kezeli a protokollt: szívesen ölel meg rajongókat, és hosszan elbeszélget velük.

Bennfentesek szerint Dunkley-Bent professzor szoros kapcsolatot alakított ki Katalinnal. Azt azonban nem tudni, hogy Lajos Herceg 2018 áprilisi születésénél is jelent volt-e.